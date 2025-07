Trump ignora las causas profundas de la inmigración (OPINION)

1 – Los Estados Unidos de América y Europa están hasta la coronilla de una inmigración desbordada. Ya las ciudades no aguantan un inmigrante más. Los servicios básicos de bienes y servicios que estos millones de nuevos residentes demandan (vivienda, transporte, cuidados de salud, aulas escolares, asistencia social, etc.) son imposibles de satisfacer, dada la cantidad exorbitante de ellos. Los servicios mencionados y los presupuestos destinados para estos fines, si no han colapsado ya, pronto lo harán. Esto es especialmente cierto ahora que una parte considerable del dinero de los contribuyentes se destina a guerras sin sentido.

2 – En este contexto, no solo están a punto de colapsar los presupuestos mencionados y la oferta de bienes y servicios, sino que también está colapsando la paz social en las ciudades santuarios. Esto se debe a que entre estos inmigrantes se han infiltrado criminales y gente sin educación ni cultura cívica. Estos individuos, ajenos a la convivencia social, con sus desmanes, han disparado las estadísticas del crimen y los delitos a niveles insospechados. Lógico, hay que reconocer que el grueso de esos inmigrantes, yo diría en un 80%, es gente honesta, trabajadora y de vida ejemplar. Pero, desgraciadamente, recordamos que una sola manzana podrida tiene los gérmenes patógenos para dañar el ambiente y sembrar la discordia en que se desarrolla el por ciento restante.

3 – Esta situación, con toda razón, disparó las alarmas ciudadanas. Entonces, Donald Trump aprovechó este desmadre para ganar votos en su campaña presidencial. Ofreció al pueblo norteamericano que pondría fin a esta inmigración desbordada, ya que causa una anomia social y económica que daña al país e irrita a quienes la padecen.

4 – Ahora bien, hasta ahora solo hemos visto los efectos de esa inmigración, no sus causas, lo que es un imperativo para darle una solución definitiva a este fenómeno de masas depauperadas.

5 – Los que inmigran son gente que proviene de pueblos donde no hay oportunidades ni esperanzas para una nueva vida. Estos provienen de lugares donde los servicios básicos y la posesión de bienes primarios son precarios o inexistentes. Donde la pobreza y lo paupérrimo son el pan de cada día. Las calles no tienen asfalto; inclusive, este fenómeno se da en naciones con riqueza petrolera.

6 – Los “Guaraguos” ilustran muy bien esta situación en sus canciones tituladas: “Los ranchos de cartón” y “Perdóname, tío Juan”.

Perdóneme, tío Juan/ pero uste no sabe/ que en tierra venezolana/ el imperialismo Yankee/ hace lo que le da la gana. /es que usté no se ha paseado/ por un campo petrolero / usté no ve que se llevan/ lo que es de nuestra tierra/ y solo nos van dejando/ miseria y sudor de obrero. /Los niñitos macilentos/ que habitan allá en los cerros/ más que/vivir agonizan/ entretejiendo sus sueños/ es que usté no se ha fijao/ lo que pasa con el hierro/ nos pagan la tonelada/ por menos de tres centavos/ no te dejes engañar/ cuando te hablen de progreso/ porque tú te quedas flaco/ y ellos aumentan de peso

7 – En esos pueblos de migración masiva, la situación es tan dura que hay quienes llaman a la muerte para que los salve de la vida trágica que están llevando. No tienen trabajo ni esperanza de conseguirlo. Si tienen hijos, no pueden alimentarlos ni educarlos y, si se enferman, la muerte puede ser lo más seguro.

8 – ¿Por qué esta situación? El mismo Trump la había contestado antes: “La gente emigra ilegalmente a los Estados Unidos porque sus países son un asco y es culpa de los corruptos que se roban el dinero. Si los países se manejaran bien, la gente se quedaría en su país”.

9 – Pero ¡ah, cosas de la vida!, Trump ha pasado por alto que esos países de emigrantes son un asco, porque las élites que gobiernan a los Estados Unidos de América no toleran los gobiernos democráticos y nacionalistas elegidos democráticamente por sus ciudadanos. Cuando ha surgido un gobierno del pueblo y para el pueblo, entonces al presidente que lo encabeza le dan un golpe de estado, y lo reemplazaron por un tirano ladrón y asesino. Los ejemplos sobran: Jacobo Árbenz en Guatemala fue derrocado y sustituido por el dictador Carlos Castillo Armas. Salvador Allende en Chile fue depuesto; en su lugar se entronizó a la bestia Augusto Pinochet. En República Dominicana, Juan Bosch fue sacado del poder; dispusieron de su presidencia para unos triunviros y Joaquín Balaguer, el alter ego del sátrapa Trujillo. Como estos casos existen decenas de ejemplos, en los que entregaron la presidencia a los dictadores siguientes:

10 – Porfirio Díaz, Tomás Guardia Gutiérrez, Federico Alberto Tinoco Granados, Rafael Leónidas Trujillo, Tiburcio Carias Andino, Jorge Ubico, Maximiliano Hernández Martínez, los Somoza, Fulgencio Batista, Gustavo Rojas Pinilla, Marco Pérez Jiménez, Carlos Castillo Armas, Alfredo Stroessner, los Duvalier padre e hijo), Humberto Castello Branco, René Barrientos, Artur Costa e Silva, Emilio Garrastazu Médeci, Ernesto Geisel, Joao Baptista Figueiredo, Hugo Banzer, Juan Velasco Alvarado, Jorge Rafael Videla, Aparicio Méndez, Leopoldo Fortunato Galtieri, Efraín Ríos Montt, Manuel Antonio Noriega, más un largo etc., que incluiría mencionar las decenas de golpes de estado que con una modalidad jurídica se derrocaron a gente progresista como Dilma Rousseff en Brasil, Fernando Lugo en Paraguay, Manuel Zelaya en Honduras, Evo Morales en Bolivia, Pedro Castillo en Perú. Otros casos son dignos de traer a colación: los de Chávez y Maduro en Venezuela, Omar Torrijos en Panamá, Maurice Rupert Bishop en Granada y el caso de Cuba. Ellos ameritan una mención especial, que dejaremos para luego.

11 – Con estos gobiernos títeres, las transnacionales petroleras, las mineras, los bancos y las instituciones como el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM), la Organización Mundial del Comercio (OMC), etc., con el auxilio del Pentágono, la CIA, la USAI y otras organizaciones, han venido sometiendo a aquellos países hasta volverlos un asco. Tal como señaló en su momento Donald Trump.

12 – Las transnacionales señaladas han saqueado a esos países de manera inmisericorde. Lo han hecho usando todas las artimañas para robar lo más posible. En este latrocinio, se ha llegado a todos los colmos. Tratados dizque de libre comercio que jamás pueden ser libres, por lo asimétrico del mercado, y porque se imponen los precios de compra y venta de materias primas a como digan las transnacionales. Después de que las mercancías eran fabricadas con materias primas de la América hispana y tenían valor agregado (neveras, estufas, carros, etc.), entonces se vendían en esos países subyugados a precios que dan una ganancia exorbitante, rayana en lo abusivo y en lo inmoral.

13 – En estos atracos a mano armada, las transnacionales han tomado préstamos de los bancos locales a bajos intereses para financiar sus operaciones. Luego, cuando han ganado millones, se han declarado en bancarrota, para que el Estado que ha servido de garante, asuma sus deudas por pagar con todos sus intereses. Para más, han obligado a los países a endeudarse para después obligarlos a obtemperar ante pedimentos que solo benefician a los acreedores, en todo caso, a las élites estadounidenses y europeas. John Perkins explica bien todo este tejemaneje en su libro “Yo fui un terrorista económico”.

14 – Para más, han obligado a los países a endeudarse para después compelerlos a obtemperar ante pedimentos que solo benefician a los acreedores, en todo caso, a las élites estadounidenses y europeas. John Perkins explica bien todo este tejemaneje en su libro “Yo fui un terrorista económico”.

15 – Lo grande del caso es que, cuando los gobiernos no aceptan estas imposiciones y se rebelan, viene el golpe de Estado. Y si no pueden eliminar a un gobierno con el protocolo de esta metodología, entonces vienen las sanciones, los bloqueos, los actos terroristas, los asesinatos, las guerras convencionales, químicas y biológicas. También aparecen las guerras psicológicas implementadas en los medios de comunicación, en donde se usa manipular a las masas para desacreditar con calumnias, por bajas y perversas que estas sean, al gobierno a destruir. Realmente es algo diabólico. El mismo Mike Pompeo confesó que cuando era jefe de la CIA, robaban, mataban, engañaban y mentían. El caso más representativo de esta infamia humana lo representan Cuba y Venezuela.

16 – Con estos saqueos y la manera abusiva de los más poderosos de tratar a los más débiles, los pueblos de nuestra América hispana y latina han sufrido lo indecible. Ellos han caído en la pobreza más abyecta, lo que viene obligando a sus ciudadanos a emigrar donde por lo menos puedan encontrar el pan de cada día.

En las últimas décadas, las malditas guerras han sido la mayor causa de las emigraciones, principalmente hacia Europa. Esta movilidad humana se ha incrementado exponencialmente después de las guerras que han destruido a Irak, Afganistán, Yugoslavia, Libia, Siria, Yemen, y a otros países africanos. ¿Y la emigración debido al genocidio en la Franja de Gaza, acaso también no es provocada? De la de emigración de los ucranianos, ni hablar. Y en cuanto a la emigración de cubanos y venezolanos, ya no se puede negar que estas han sido vilmente provocadas. Entonces, ¿por qué ahora se quejan de ella?

A modo de conclusión

A – Como hemos señalado, los Estados Unidos de América y Europa hoy en día están sintiendo que la emigración masiva hacia sus territorios es un peso que constituye un lastre muy pesado para sus economías, cultura y paz social. Hoy, ellos quieren eliminar esa migración de personas que consideran criminales, delincuentes y mal educados. Cierto, que son maleducadas, porque los imperialistas no las han dejado educar. Nunca tomaron en cuenta que esta inmigración es el resultado a largo plazo de sus políticas de colonialismo y neocolonialismo imperialista abusivo y saqueador. Estas políticas nunca previeron sus consecuencias desastrosas debido al gozo egoísta que los consumió en la inmediatez de la codicia que les cercenó la humanidad y les cegó para no ver el futuro y el sufrimiento de sus congéneres.

B – Trump debiera ver en el espejo retrovisor de la historia aquellos textos que cuentan las causas por las que su madre y su mujer Melania emigraron hacia los Estados Unidos. Solo así podrá entender con total claridad los motivos por los cuales una persona se arriesga y aventura a dejar la tierra en que ha nacido. Pero cuando se trata de emigración de multitudes, por cuestiones de saqueo imperialista, la cosa es más profunda y seria. Entonces, es cuando la solución a tan grave problema es atributo de los hombres más sabios, los cuales, lógicamente, echarán manos a la obra con la humanidad requerida de un humano hacia otros humanos. En este tenor, espero la recapacitación de Trump y su equipo. De no hacerlo, él hará de la tierra un infierno para él y para todos.

