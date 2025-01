Trump en Davos: «Fabriquen en los EE.UU. o paguen aranceles»

El Presidente Trump habla en Davos, Suiza.

Davos (Suiza) (EFE).- El presidente estadounidense, Donald Trump, instó este jueves a las empresas globales a «fabricar en Estados Unidos» o «simplemente pagar aranceles» durante su discurso en el Foro de Davos (Suiza).

«Si no fabrican su producto en Estados Unidos, lo cual es su prerrogativa, entonces simplemente tendrán que pagar un arancel, de montos variables», avisó Trump, que participó en remoto desde la Casa Blanca.

Trump, sus aranceles y una promesa a las empresas

El mandatario, que se excusó por no estar presencialmente en Davos por la cercanía de su toma de posesión este pasado lunes, prometió a estas empresas «los impuestos más bajos en la Tierra» si deciden trasladar su producción a Estados Unidos.

«Mi mensaje a cada empresa en el mundo es muy simple: vengan a fabricar su producto en Estados Unidos, y les daremos entre los impuestos más bajos de cualquier nación en la Tierra. Los estamos bajando sustancialmente», afirmó.

Trump también dijo que los aranceles «dirigirán cientos de miles de millones de dólares, e incluso billones de dólares» a las arcas del Tesoro estadounidenses.

«Para fortalecer nuestra economía y pagar nuestra deuda», aseguró.

«Bajo la Administración Trump, no habrá un mejor lugar en la Tierra para crear empleos, construir fábricas o hacer crecer una empresa que aquí, en Estados Unidos», añadió.

Sorpresa por los precios del petróleo

Durante su intervención, Trump instó también a Arabia Saudí y a la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) a bajar los precios del crudo.

«Voy a pedir Arabia Saudí y a la OPEP que bajen el precio del petróleo. Tienen que reducirlo, lo cual, francamente, me sorprende que no lo hicieran antes de las elecciones. No demostraron mucho cariño. Me sorprendió un poco eso», dijo.

Trump añadió que si el precio bajase, la guerra entre Rusia y Ucrania «terminaría inmediatamente».