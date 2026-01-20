Trump dice Junta de Paz para Gaza «reemplazaría a la ONU»

Donald Trump

WASHINGTON 20 Ene.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado este martes que la Junta de Paz para la Franja de Gaza, creada al hilo de la propuesta de Washington para el futuro del enclave palestino tras la ofensiva lanzada por Israel en respuesta a los ataques del 7 de octubre de 2023, «podría» reemplazar a Naciones Unidas.

Al ser preguntado al respecto durante una rueda de prensa con motivo de su primer aniversario de su segundo mandato, ha respondido que «podría ser» y que «la ONU no ha sido de mucha ayuda». Sin embargo, ha agregado que «hay que dejar que la ONU continúe porque su potencial es enorme».

«Soy un gran admirador del potencial de la ONU. Deberían haber resuelto todas las guerras que yo resolví. Nunca recurrí a ellos. Ni siquiera pensé en hacerlo. Deberían poder resolver esas guerras, (pero) no lo hacen», ha manifestado el presidente estadounidense al hacer balance de su gestión.

Trump ha expresado en que espera que «Naciones Unidas pueda hacer algo más» y que «ojalá» no hiciera falta una Junta de la Paz. «Con todas las guerras que resolví, nunca me ayudaron en ninguna. Supongo que no los culpo. No les llamé para que me ayudaran pero lo conseguí», ha incidido.

La Junta de Paz, que ejercerá la labor de organismo de supervisión y que estará encabezada por Trump, estará integrada por jefes de Estado del mundo. Así, el objetivo es abordar el conflicto en Gaza y posteriormente ser expandida para tratar otros conflictos a nivel mundial.

