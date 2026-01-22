Trump demanda a JPMorgan por 5.000 millones de dólares

«Aunque lamentamos que el presidente Trump nos haya demandado, creemos que la demanda no tiene mérito. Respetamos el derecho del presidente Trump a demandarnos y nuestro derecho a defendernos, para eso están los tribunales», indicó una portavoz del grupo bancario.
El banco confirmó así informaciones sobre la presentación de la demanda hoy por parte de un abogado de Trump, Alejandro Brito, en un tribunal estatal de Miami en nombre del mandatario y de algunas de sus compañías.
La demanda argumenta que JPMorgan Chase «violó unilateralmente, sin ninguna advertencia o remedio» sus principios éticos por «cerrar las cuentas de banco» de los demandantes, es decir, Trump y sus compañías.
También acusa al banco de «discriminación política contra el presidente Trump, la Organización Trump, sus entidades afiliadas, y/o la familia Trump», además de no explicar por qué cerró las cuentas.
JPMorgan aclara las razones para cerrar cuentas
El presidente había adelantado el sábado pasado la demanda, al asegurar en Truth Social que el banco cerró o restringió sus cuentas tras los disturbios que ocurrieron después de un mitin suyo mientras se certificaba la victoria electoral del demócrata Joe Biden en el Capitolio en 2021.
Pero la portavoz del banco aseguró ahora que «JPMorgan Chase no cierra cuentas por razones políticas o religiosas», sino «porque crean riesgos legales o regulatorios para la compañía».
«Lamentamos tener que hacerlo, pero con frecuencia las reglas y expectativas regulatorias nos llevan a hacerlo. Hemos estado pidiendo tanto a esta Administración como a las anteriores que cambien las reglas y regulaciones que nos pusieron en esta posición», sostuvo el mensaje.
La vocera concluyó al expresar el «apoyo» de la empresa para «los esfuerzos de la Administración» de Trump «para prevenir que el sector bancario se use como un arma».
Una comisión especial creada en el Congreso de EE.UU. concluyó, tras más de un año de audiencias, revisión de documentos y más de 1.000 testimonios, que Trump fue la «figura central» de un «complot multipartito» para revertir su derrota, algo que el republicano ha rechazado de forma categórica.
