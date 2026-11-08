Trump considera «altamente improbable» ataques a Irán

WASHINGTON 8 Nov.- El presidente estadounidense, Donald Trump, ha afirmado este domingo que cree «altamente improbable» que ordene nuevos ataques militares contra Irán mientras avancen las negociaciones sobre el programa nuclear iraní y sobre la reapertura del estrecho de Ormuz.

«Demende de si firman o no un acuerdo muy fuerte», ha afirmado Trump en una entrevista con la cadena estadounidense CNN. «La respuesta es que es altamente improbable que vaya a ser necesario», ha añadido, postura que ha reiterado en hasta cinco ocasiones durante la entrevista.

Trump ha destacado que Irán «es un país fallido». «Este año han tenido un 301% de inflación. Es altamente improbable que sea necesario. Les golpearía de nuevo muy fuerte si fuera necesario. Les he golpeado muy duro. No sabe lo duro que los he golpeado», ha insistido. «Están devastados financieramente. Les hemos golpeado militarmente. Podríamos acabar con ellos», ha argumentado.

En cualquier caso, ha insistido en que Estados Unidos tiene desplegadas en la zona las fuerzas necesarias para intervenir si él da la orden. «Estamos listos para eso. Tengo tres portaaeronaves allí. El tercero acaba de llegar. Tenemos tres. Están totalmente preparados y cargados», ha subrayado.

Trump ha explicado que se han identificado posibles objetivos de infraestructura dentro de Irán, tales como centrales eléctricas y puentes. «Tenemos 38 puentes que podríamos derrumbar en una hora, literalmente. Caerían todos ellos», ha explicado.

Sin embarog, ha asegurado, preferiría no tener que destruir esta infraestructura. «No quiero hacerlo porque tardarían diez años en reconstruirlos. No me gusta hundir puentes. Un puente es lo más difícil de construir. Se tardan años. Yo soy un buen constructor», ha planteado.

Además, ha destacado que las defensas antiaéreas iraníes están agotadas. «Es imparable porque no tienen antiaéreos. Todos sus anteaéreos se han acabado», ha asegurado. De hecho, ha concretado que Irán tiene un 10% de sus misiles y un 15% de sus drones. «Muchas de sus fábricas ya no existen», ha resaltado. «Lo más probable es que no sea necesario. Tienen muchas ganas de llegar a un acuerdo», ha insistido.

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