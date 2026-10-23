Trump: «me hicieron trampa en 2020; tengo derecho competir»

«Nos hicieron trampa en la segunda, porque la gané tres veces", afirmó Trum este viernes.

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WASHINGTON.– El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que tiene derecho a presentarse nuevamente a las elecciones presidenciales, al insistir en que ganó los comicios de 2020, en los que fue derrotado por el demócrata Joe Biden, y reiterar que ha ganado tres veces la Presidencia.

«Nos hicieron trampa en la segunda, porque la gané tres veces, así que creo que tengo derecho a presentarme otra vez», declaró Trump durante un mitin celebrado en Iowa, en referencia a las elecciones de 2020.

El mandatario republicano ha bromeado en varias ocasiones sobre la posibilidad de optar a un tercer mandato, pese a que la Enmienda 22 de la Constitución estadounidense prohíbe que una persona sea elegida presidente más de dos veces.

LAS ACUSACIONES DE FRAUDE ELECTORAL

Trump ganó las elecciones presidenciales de 2016 y 2024, pero perdió las de 2020 frente a Biden. Desde entonces, ha denunciado reiteradamente un supuesto fraude electoral, aunque las impugnaciones judiciales no lograron demostrar irregularidades generalizadas capaces de modificar el resultado.

En julio pasado, el presidente volvió a cuestionar la legitimidad de aquellos comicios durante un discurso televisado, en el que presentó documentos desclasificados que, según aseguró, revelaban vulnerabilidades en el sistema electoral e injerencias extranjeras.

Sin embargo, revisiones realizadas por medios como FactCheck.org concluyeron que los documentos no aportaban pruebas de fraude generalizado ni de manipulación de votos para alterar el resultado electoral.

CAMPAÑA PARA LAS ELECCIONES LEGISLATIVAS

Trump ha intensificado sus actividades políticas en las semanas previas a las elecciones legislativas del próximo 3 de noviembre, en las que los republicanos buscan mantener el control del Congreso.

Tras sus recientes mítines en Carolina del Norte y Iowa, el mandatario tiene previsto participar en nuevos actos en Florida, Georgia, Michigan y Texas, con el propósito de movilizar a los votantes republicanos y respaldar a los candidatos de su partido.

an/am