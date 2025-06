Trump, con crisis, anarquía y arrogancia, se arriesga a un impeachment (OPINION)

EL AUTOR es escritor yt político. Reside en Santo Domingo.

Preliminar

1 – Por lo regular, antes de mandar a publicar ciertos artículos de mi autoría en los que me asalta la duda en algunos conceptos, se los doy a leer a selectos amigos, cosa que hago para recabar otros puntos de vista. Es el caso en este artículo. Después de leerlo, uno de esos colaboradores me dice: «Espaillat, ponle otro título para que el gran público te entienda mejor». Titúlalo, “Trump en camino a joderse y a joder a Estados Unidos y al mundo”. Confieso que me vi tentado a complacer a mi amigo, pero después reflexioné para llegar a la conclusión de que debo mantener un estilo literario con altura para expresar mis ideas, con el objetivo de seguir con el rango dialéctico que amerita el debate científico de las ideas. Por esa razón he descartado el titular que me recomendó mi amigo, para decantarme por el título con el que he encabezado esta entrega. Hecha esta aclaración, pasamos al tema de hoy.

2 – En estos momentos las guerras y otros conflictos mundiales no son por cuestiones ideológicas, sino por intereses, agravados por una crisis de liderazgo, porque quienes tienen la gobernanza del mundo en su mayoría son personalidades mediocres e ignorantes en extremo. En este ínterin y contexto, las decisiones temerarias de Donald Trump están sumiendo al mundo y a la tierra de Lincoln en un caos total, con la peculiaridad de agravarse cada día más.

3 – Los Estados Unidos de América pudieron evitar la crisis de liderazgo y la debacle por la que están atravesando si los demócratas no hubiesen bloqueado la candidatura de Bernie Sanders en 2016 para darle paso a Hillary Clinton. Ella ha demostrado ser un halcón de la oligarquía estadounidense y europea, sin relación con la democracia ni con los intereses de su pueblo y del mundo. Todas aquellas tropelías de los demócratas de la extrema derecha ejercidas contra Sander son lo que ha llevado a Trump a la Casa Blanca.

4 – En este contexto e ínterin, las decisiones temerarias de Trump están llevando al mundo y a los Estados Unidos de América a una crisis sin precedentes, con la peculiaridad de exponenciarla cada vez más. Trump es un nicho de contradicciones; irreflexivo como es, se ha abierto demasiados frentes. Trump yerra al creer saberlo todo del mundo de la política y los negocios, en lo cual está dando muestra de una ignorancia y temeridad que espanta.

5 – Trump ha insultado a los musulmanes, a las mujeres, a los afroamericanos, a los veteranos, a los latinos; de los mexicanos ha dicho barbaridades, y de los haitianos, ni hablar. Se ha peleado con Groenlandia, Canadá, Panamá, China y Rusia; ha recrudecido sus ataques contra Venezuela, Cuba y Nicaragua. Ha puesto patas arriba la Unión Europea. Se ha enfrentado a las universidades, a la Corte Penal Internacional, a la prensa, a la USAID, a la CIA, al Pentágono y al Seguro Social. Rivaliza con el sistema de justicia y arremete de manera inmisericorde contra los inmigrantes. Choca con los hoteleros, insulta al presidente de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, llamándolo idiota; ataca a la prensa y a quienes disienten de sus criterios. Tiene bronca con los intelectuales de avanzada, libres pensadores y miembros de su partido, así como con el gobernador de California, los granjeros, los ambientalistas y los sindicatos. Sin embargo, su apoyo al genocidio de Israel contra los palestinos sigue siendo contundente, soberbio y desafiante. Es que Trump cree, ser el único con inteligencia y conocimientos, algo muy propio de los narcisistas.

6 – Trump, con sus decisiones temerarias y atolondradas sobre políticas arancelarias y de otra índole, no ha dejado en pie un solo pilar de los cinco sectores fundamentales de la economía. Me refiero al sector primario, al sector secundario, al sector terciario, al sector cuaternario y al sector quinario.

7 – De estos sectores económicos, Trump ha torpedeado con ferocidad inaudita los mercados y el comercio nacional e internacional, principalmente los que tienen que ver con los hidrocarburos y los de la siderurgia. Lo mismo ha hecho con los sectores financieros y el bancario, con las bolsas de valores, con Wall Street y con la diplomacia de las relaciones internacionales. En este contexto, Marco Rubio es la persona menos indicada para ocupar el cargo de secretario de Estado de los Estados Unidos. Rubio no tiene un pelo de diplomático. En vez de bombero, es gasolina del más alto octanaje. Es un grillo saltón frente a un genio diplomático como lo es el ruso Serguéi Lavrov.

8. Trump, con su racismo y políticas arancelarias arbitrarias, ha roto el equilibrio geopolítico y geoeconómico. Como todos los sectores económicos están interrelacionados, sus efectos negativos se sienten en la agropecuaria, en la producción y costos de la energía eléctrica, en la obtención de materias primas, en la dotación de servicios básicos, en el desarrollo económico mundial. Con sus decisiones mal pensadas y peor aplicadas, Trump está menoscabando el mundo de la ciencia y la investigación y fomentando la deficiencia en los servicios de salud pública, en los de la educación y la cultura. Trump, con su unilateral golpeteo económico, está afectando los servicios de la policía y los bomberos de su país; de paso, destruye el comercio, los mercados y el turismo mundial.

9 – Trump, con sus arranques emocionales, está rompiendo el proyecto en marcha para revertir el calentamiento global, evitar una Tercera Guerra Mundial y lograr la convivencia pacífica. Lo hace en un momento en que todas las naciones deberían adoptar este proyecto para alcanzar la justicia social y la soberanía nacional, convivir de manera armoniosa y lograr así la tan deseada paz mundial. Sin embargo, con esta locura de Trump, estos logros se tornan fantasmagóricos.

Algunas reflexiones

10 – Hablo y escribo como ciudadano del mundo. El mundo es mi casa, los Estados Unidos, mi habitación. Si trabajo para destruir al mundo, por lógica, también mi habitación será barrida de sobre la faz de la tierra.

11 – Al igual que todos los hombres y mujeres de este planeta, yo (Miguel Espaillat Grullón) soy una criatura más del universo, como también lo es usted, amigo lector. En ese plano, Donald Trump no es más que usted y yo. Él, al igual que todos, no puede evadir las leyes fisiológicas de comer, dormir y defecar, ni lo escatológico de morir. Por ello, asumo mi igualdad cósmica frente a todos los hombres, característica que aprovecho para dirigirme a Donald Trump sin complejos y sin tapujos, y a cualquier ciudadano del mundo que se crea un ente excepcional en el universo. En realidad, todos tenemos la misma estructura molecular, idéntico origen y el mismo fin.

12 – Me dirijo a Donald Trump porque, por haber apoyado su candidatura, tengo ante sus desvaríos de autócrata la obligación moral de hacerle algunos señalamientos como los siguientes: Señor Trump, no olvide que la inmigración que usted combate con tanta saña es el resultado de que Estados Unidos y Europa, convertidos en imperialismos, han impedido el desarrollo de las naciones que hoy son la fuente de la inmigración que nos ocupa. Esto lo han hecho a través del saqueo de recursos naturales, golpes de Estado, represión, asesinatos, sanciones, bloqueos, guerras y terrorismo de Estado, así como negocios y tratados asimétricos. Estas acciones malignas han dejado a las naciones referidas en el atraso, la miseria y la desesperanza.

13 – Estas condiciones de los pueblos saqueados (atraso, miseria, desesperanza y hasta en situación de inanición) son las que han dado lugar a que los ciudadanos de esos países se vean obligados a irse de su lar nativo buscando sobrevivir a donde les sea posible. Europa está anegada de inmigrantes producto de las guerras imperialistas que han destruido a Libia, Siria, Yugoslavia, Yemen, Somalia, Afganistán e Irak y ahora a Ucrania. Toda África ha sido un continente empobrecido por el robo de sus vastos recursos naturales; América Latina, por igual. En este contexto histórico, las emigraciones de cubanos y venezolanos son debidas a las crisis provocadas por parte de los que se creen los amos del mundo. A efecto, la riqueza de Estados Unidos de América y de toda Europa se ha hecho a expensas de empobrecer a África y a toda América hispana y latina. Lo paradójico del caso es que a estas víctimas del odio y del saqueo, Trump las tipifica como criminales y rateros de la peor especie humana.

Finalizo este trabajo abordando los temas siguientes:

14 – El tipo de inmigración que nos ocupa no se va a detener con bravuconadas, sino con erradicar las causas que la provocan. Dejemos de robar, imponer y matar, y la solución a la inmigración estará servida. Para lograr esto, es necesario que las empresas transnacionales de EE. UU. y Europa adopten nuevas reglas legales para la explotación y compra de recursos naturales, donde la honestidad sea la rectora y señora, y que si se violan estas normas, se deben imponer multas y sanciones. Por ejemplo, si Trump impusiera principios morales y éticos a las negociaciones de las transnacionales, ordenaría de inmediato a Barrick Gold que retribuyera a la República Dominicana con el 50% de sus beneficios. También le exigiría pagar el agua que consume de la presa de Hatillo, cumplir con sus impuestos fiscales y arancelarios e implementar una explotación que no dañe nuestros ríos y bosques. Además, debería dejar de maltratar y abusar de la población, que es la dueña primaria de las tierras donde opera esa corporación minera. ¡Ah!, También le prohibiría aceptar o diligenciar los subsidios de combustible, porque esto es más que un abuso. Que no me digan que esa empresa es canadiense, razón por la cual USA no tiene nada que ver con los negocios de esa empresa, puesto que norteamericanos poderosos como los Bush son accionistas en ella.

15 – Entonces, no más CIA para orquestar golpes de estado, guerras y asesinatos de líderes políticos y sociales. No más USAID para llevar a cabo misiones encubiertas, no más Fondo Monetario Internacional para endeudar países, ni tratados leoninos disfrazados de libre comercio. No más enviar a nuestros países a gestionar políticas imperialistas a gente bestial como John Foster Dulles, Henry Kissinger, Hillary Clinton, Luis Posada Carriles, Elliot Abraham, Otto Reich, John Negroponte, Roger Noriega, Dan Mitrione y otros de similar pelaje. No más presidentes como los Bush padre e hijo, ni como Barack Obama.

16. Nunca más asesinar a un Patrice Lumumba, ni a un Thomas Sankara, ni a un Maurice Bishop. Nunca más encumbrar y apoyar a dictadores y tiranos, como un Augusto Pinochet, Somoza o Trujillo. Nunca más derribar a presidentes democráticos como lo fueron Jacobo Árbenz, Salvador Allende, Dilma Rousseff, Juan Bosch, Manuel Zelaya, Evo Morales y cientos más, para sustituirlos por títeres. No más robo, no más saqueo. Entonces, la indeseada inmigración será conjurada, porque son pocos los que quieren sufrir lo cruel del desarraigo que conlleva abandonar la tierra donde se ha nacido y a los seres queridos.

17. Apoyamos a Trump porque se presentó como el candidato de la paz. Prometió terminar en 24 horas la guerra en Ucrania, un conflicto que él reconoció fue provocado para desmembrar a Rusia usando a Ucrania como punta de lanza, lo que ahora se conoce como una guerra proxi. Ya han pasado los cien días y esa promesa se ha incumplido, con la agravante de que Trump no está jugando limpio para terminar con ese conflicto que puede derivar en la Tercera Guerra Mundial.

18 – Por otro lado, Donald Trump está presionando a todos los países europeos y al suyo para que incrementen sus gastos en defensa con el 5% del PIB, argumentando con ello disuadir a Rusia de sus planes de invadir a Europa, lo que es, por mil razones, una mentira fabulosa. En este punto, Trump cae en la pata de los caballos al omitir la advertencia del presidente Dwight D. Eisenhower sobre el peligro que representa la influencia nefasta del complejo industrial militar e industria de defensa en las decisiones políticas del gobierno de Estados Unidos.

19 – Con este planteamiento, Trump nos engaña, puesto que este armamentismo no es una fórmula para la paz, sino un “casus belli” para que haya más guerras, más pobreza y menos presupuesto para la salud, la educación, la vivienda, el transporte, la agricultura, el medioambiente, la alimentación, etc. Cierto, estas carencias, Trump ni los millonarios del mundo las sufrirán, sino los pueblos, que por lo visto a ellos no les importan un bledo. Es que Trump no tiene ni idea de la gobernanza del mundo para la paz y la justicia social para todos.

20 – En cuanto al genocidio que los sionistas están perpetrando en la Franja de Gaza, no tengo palabras para expresar la indignación que siento al ver el apoyo de la mayoría de la clase gobernante a esa barbarie con matanza de niños y destrucción de ciudades enteras. En este escenario mundial de conflictos, de dimes y directes, de abandono de las normas del “Derecho Internacional”, de inhumanidad, de crímenes horrendos, de abusos imperialistas, si Donald Trump no ejerce su poder para terminar con el genocidio sionista contra palestinos, si no termina la guerra en Ucrania, si no busca un bajadero humanista para resolver la problemática emigratoria causada por el saqueo inmisericorde de las potencias occidentales, si no busca resolver la causa de tantos conflictos con China, Rusia y otros países, si no termina con la aberración de las sanciones y bloqueo contra Cuba y Venezuela, ni no conjura la crisis y el caos que sus políticas económicas han desatado en su país y el resto del planeta, si no piensa en mejorar la suerte de los más pobres de este mundo, si insiste en favorecer a los mas ricos con la disminución de impuestos, se persiste en el armamentismo y en resolver los problemas con brutalidades, si continua golpeado a los más pobres, entonces, no creo en su poder, ni en su inteligencia, ni en su humanidad, ni que posee buenos sentimientos para su país y el mundo. En consecuencia, si no rectifica, que venga el impeachment, y que otro, que sea verdaderamente un hombre de Dios, ocupe su lugar. Es que tenemos que salvar el planeta de la Tercera Guerra Mundial, que, como el Armagedón bíblico, flamea en el horizonte mundial.

