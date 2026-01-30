Trump asegura Cuba no podrá sobrevivir tras nuevas sanciones
WASHINGTON.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este jueves que «Cuba no podrá sobrevivir», tras ordenar la imposición de aranceles a los países que vendan petróleo a la isla.
«Parece que no podrá sobrevivir. Cuba no podrá sobrevivir», declaró el mandatario a la prensa durante la presentación del documental de la primera dama estadounidense, Melania Trump.
El presidente fue preguntado sobre si está intentando «ahogar» a Cuba, ante lo que respondió que esa palabra es «muy dura», pero aseguró que el país caribeño es «una nación fallida».
«Hay que sentirse mal por Cuba porque han tratado muy mal a la gente. Tenemos muchos cubanoestadounidenses que fueron tratados muy mal y les gustaría volver», declaró.
Trump dio estas declaraciones horas después de firmar una orden ejecutiva para imponer aranceles a los países que suministren petróleo a Cuba, en un intento de agudizar la crisis en la isla que ya fue agravada por el corte en el envío de crudo venezolano tras el derrocamiento de Nicolás Maduro.
«Considero que la situación con respecto a Cuba constituye una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de EE.UU., y por la presente declaro una emergencia nacional con respecto a esa amenaza», argumentó el mandatario en la orden ejecutiva.
Trump ha sostenido con anterioridad que el Gobierno cubano tiene los días contados desde el ataque de Estados Unidos a Venezuela del pasado 3 de noviembre, que se saldó con la captura de Maduro y de su esposa, Cilia Flores, quienes ahora enfrentan cargos por narcotráfico en Nueva York.
REACCIONES DE CUBA
Washington considera que el fin del envío de crudo venezolano a la isla provocará un cambio de régimen en Cuba, país afectado por una grave crisis económica y social.
La Habana condenó la intervención en Caracas como un «acto de terrorismo», advirtió a Estados Unidos de que no tolerará intimidaciones ni amenazas y subrayó que no habrá entendimiento posible ni negociación bajo «coerción». No obstante, expresó su disposición a mantener un diálogo basado en la «igualdad y el respeto».
Y porque mejor no van a buscar esos delincuentes comunistas? son mejores que Venezuela? No entiendo éste tipo de política
¿Que va a pasar en cuba cuando no entre una gota de petroleo? ummm…cuando la poblacion no tenga electricidad…culparan al norte…cuando la poblacion deba ir a pie al trabajo…culparan al norte…cuando las empresas dejen de usar la tecnologia…culparan al norte….y eso es lo mas le CONVIENE al regimen cubano para aplicar mas metodos de trincheras
Él régimen a los duplicado la vigilancia y él terrorismo de Estado en contra dé la población para sovocar cualquier tipo dé disento al régimen aunque TODOS sabemos qué la mayoría del pueblo Cubano quiere un cambio de Gobierno y qué sé caiga él régimen, lo mismo qué quisieron los Venezolanos. La dictadura cae este año
Cuando en 1991 se corto en envio de petroleo a cuba por parte de Rusia, se domesticaron unos 100 mil yuntas de bueyes para reemplazar a los tractores. Bueno, ahora tendran que hacer lo mismo
¿Tú crees qué en Cuba hay ganado? Ese País está caído a pedazos por la estupidez del Castrismo. La dictadura cae este año, ya no hay retroceso. Qué viva una Cuba libre
El regimen cubano ha sobrevivido a crisis similares, llamandole a ese periodo «Ëspecial», no creo que sea diferente ahora. No es como venezuela donde ya abiertamente se comenta que maduro fue traicionado por altos cargos en venezuela…en cuba no va a funcionar asi. Y si entran en una invasion, no creo que salgan
En Cuba no hay nada, nadie cree en la Revolución. Cuba es la mitad del tamaño dé Venezuela y tiene él triple del tiempo en poder qué tuvo él Chavismo por su red extensa dé vigilancia y opresión a cualquier pensamiento distinto. Eso no significa lealtad, la mayoría dé la población no quiere continuación pero están oprimido y no pueden decirlo abiertamente. Él pueblo no va a defender él régimen dé ninguna amenaza qué lo pueda derrocar. Esa es la verdad