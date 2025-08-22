Tribunal SJ descarga a Wander Franco caso porte ilegal armas

SAN JUAN, República Dominicana.- El Tribunal de la Instrucción de esta provincia dictó un auto de no ha lugar a favor del pelotero de Grandes Ligas Wander Franco, quien estaba acusado de violar la ley sobre el control y regularización de armas, municiones y materiales relacionados.

La decisión se tomó durante la audiencia preliminar, luego de que la defensa del jugador demostrara que las pruebas presentadas por el Ministerio Público carecían de la fuerza suficiente para sostener la acusación, dijo a los medios los abogados del pelotero.

El Ministerio Público informó, por su parte, que esperará la notificación formal de la decisión para analizarla y determinar si recurrirá la sentencia.

El órgano acusador, representado por los fiscales Adolfo Augusto Pérez Féliz (titular) y Francis Amaury Bidó Matos, solicitó que se dicte apertura a juicio en contra del acusado por existir suficientes elementos de pruebas relevantes y pertinentes que demuestran que el procesado tiene comprometida su responsabilidad penal.

De acuerdo a la investigación, Franco fue arrestado en flagrante delito por miembros de la Policía Nacional el 10 de noviembre de 2024 alrededor de las 4:00 de la tarde, cuando portaba el arma en el vehículo en el que transitaba por la calle Doctor Cabral, del residencial Sara de los Ángeles, en el municipio de San Juan de la Maguana.