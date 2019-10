Tribunal rechaza demanda de Fausto Polanco en contra de Acroarte

La directiva y los abogados de Acroarte.

SANTO DOMINGO- La Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia rechazó la demanda en referimiento en suspensión provisional de los efectos de la resolución No. 05-2019, de fecha 8 de julio de 2019 de la Junta de Elecciones de la Asociación de Cronistas de Arte (Acroarte), presentada por Fausto Polanco contra el Comité Ejecutivo Nacional que encabeza el periodista Alexis Beltré.

Al tomar la decisión, el juez titular Jorge Reyes Lara estableció en cuanto al fondo que “es preciso advertir que lo solicitado por la parte (demandante) corresponde a las consecuencias jurídicas de la nulidad o no de la resolución (05-2019), pues hasta que un tribunal determine o no lo contrario esta surte efecto para la indicada entidad (Acroarte) y siendo esta consecuencia de la demanda principal, lo cierto es que ello será así siempre que no se resuelve definitivamente la controversia con lo decidido, tal y como sucedería de acoger las pretenciones de la demanda; por lo que el tribunal entiende ha lugar rechazar la presente demanda en referimiento».

Polanco, quien perdió en las pasadas elecciones de Acroarte (102 a 101 votos), perseguía que se desconozca la victoria de la plancha amarilla y la legitimidad del Comité Ejecutivo Nacional que preside Beltré.

La barra de la defensa de Acroarte estuvo encabezada por el doctor Trajano Vidal Potentini e integrada por los juristas Edward Victoriano y Smerly Rodríguez.

“Se trata de intenciones malsanas para desestabilizar el gremio. principio era una supuesta demanda sólo contra el Comité Ejecutivo, luego incluyó a la Comisión Electoral, que emitió la resolución 05-2019. No satisfecho con esto, luego Fausto Polanco solicitó el embargo contra la cuenta bancaria de Acroarte, afectando el pago de la nómina de la entidad y de otros servicios”, enfatizó Potentini.

La institución que agrupa a los cronistas de arte de República Dominicana celebró sus elecciones el 29 de junio de 2019, resultando ganadora la plancha que encabezó Alexis Beltré y que completaron los comunicadores Gladialisa Pereyra, Wanda Sánchez, José Nova, Elvira Lora, Ney Zapata, Amerfis Cáceres y Santiago Pito Acevedo.

El presidente de Acroarte, Alexis Beltré, reiteró el llamado al periodista Fausto Polanco y al resto de comunidad acroartista para que asistan a las actividades que convoca la entidad; además le informó a la clase artística que Acroarte está luchando y trabajando para garantizar que Premios Soberano 2020 se realice en la fecha adecuada.

«Vamos a enfocarnos en los trabajos de Premios Soberano 2020; unamos esfuerzos para que sea una ceremonia digna de recordar como una gran familia. La clase artística, y el pueblo en sentido general, merecen una gala de calidad, como siempre Acroarte junto a la Cervecería Nacional Dominicana (CND) se han empeñado en entregar», expresó Beltré.

of-am