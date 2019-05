Tribunal impone seis meses de prisión preventiva a imputados en caso Tremols

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- La Segunda Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional dictó seis meses de prisión preventiva a los implicados en el caso Grupo Tremols, una presunta defraudación fiscal en perjuicio de la DGII y el Estado por un monto superior a los RD$4,000 millones y que sobrepasa los RD$9,000 millones con intereses y moras.

La decisión del tribunal, contenida en la resolución número 502 – 2019 – SRES – 00180, va contra Ramón Rafael Tremols Payero, Eduardo de Jesús Tremols Cruz, Hervys Rafael Tremols Payero, Daniel de Jesús Tremols Payero, Carmen Adela Tremols Cruz, Eddy Samuel Tremols Payero, Doris Alexandra López Urbáez y Leonardo Tremols Payero.

Al acoger los recursos de apelación de la DGII y del Ministerio Público, la corte revocó los ordinales 3, 4, 5, 6 y 8 de la Resolución No. 0670 – 2019 – SMDC – 00165 y 00188, de fecha 2 de febrero del año 2019, dictada por el Décimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, que disponía prisión domiciliaria para los imputados.

Todos deberán cumplir los seis meses de prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación de Najayo (Hombres y Mujeres, según corresponda), con la excepción de Maritselly Cruz López, ex esposa de Ramón Rafael y Rafael Tremols Acosta, padre del principal imputado.

El tribunal también acogió la solicitud de declaratoria de complejidad del caso, formulada por la DGII y el Ministerio Público. Asimismo, fijó la revisión obligatoria de la decisión para el día 20 de agosto del 2019, a las 9:00 AM, por ante el Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional.

El Ministerio Público ha otorgado al caso la calificación jurídica de defraudación tributaria, elaboración y comercio clandestino de productos gravados, asociación de malhechores, estafa y lavado de activos, en violación a los artículos 236, 237, 238, 239 y 246 del Código Tributario Dominicano; los artículos 265, 266 y 405 del Código Penal Dominicano y el artículo 3 de la Ley 72-02 sobre lavado.

Transferencias a bancos extranjeros

Durante la audiencia celebrada este lunes 20 de mayo, se informó que algunos de los imputados o sociedades controladas por ellos habían hecho transferencias millonarias a por lo menos 34 bancos fuera del territorio nacional.

La revelación fue hecha por Julio Camejo, quien conjuntamente con Francisco Álvarez Valdez, ambos de la firma de abogados Headrick, sustentan la acusación de la entidad recaudadora contra 13 personas de la familia Tremols, o vinculadas a ella en un esquema fraudulento en la fabricación y comercialización de productos de alcohol utilizando a un grupo de empresas, algunas de ellas fantasmas.

Indicó que en las transferencias rastreadas desde 2015 hasta la actualidad, con nombres de bancos, número de cuentas, beneficiarios y monto, pueden envolver “dinero sucio”, proveniente de impuestos dejados de pagar en el contexto del esquema fraudulento del Grupo Tremols. Señaló que esto fortalece la acusación de lavado de activos.

Las entidades financieras receptoras de las transferencias de los Tremols están ubicadas en Estados Unidos, España, Francia, China. En algunas de las operaciones miembros de la familia Tremols aparecen como beneficiarios, según han documentado los abogados de la DGII.

Las empresas envueltas en la defraudación son Suplidores Generales Dominicanos, S.R.L. (Supligerdom), Licores y Bebidas del País, S.R.L. (LIBEPA), Bodegas de Iberia, S.R.L., Dominican Hotel Register Company, S.R.L. (DOTERCO), Licores y Bebidas Dominicanas, S.R.L. (LIBEDOM), Constructora Aspen, S.R.L., Inmobiliaria E.J.T., S.R.L., Licores Royal, S.R.L., entre otras.

La gran mayoría de las compañías utilizadas para las operaciones ficticias por valores multimillonarios no tenían capital de trabajo, patrimonio registrado, no reportaban ingresos significativos y no pagaban impuestos. Tampoco tenían planilla de personal fijo, no reportaban compras o importaciones que les permitieran justificar las ventas ficticias que realizaban a empresas del Grupo Tremols Payero u otras entidades inoperantes, que por su lado tampoco tenían una estructura para realizar estas operaciones , mientras que sus domicilios reportados eran falsos.