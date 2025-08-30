Tribunal cuestiona aranceles Trump pero los deja vigentes

Tribunal Federal de Apelaciones de los Estados Unidos

WASHINGTON, 30 agosto 2025.- Un tribunal federal de apelaciones de Estados Unidos dictaminó este viernes que el presidente, Donald Trump, no tenía derecho legal para imponer aranceles a decenas de países y que la mayoría de estos están fuera del marco legal, pero los dejó en vigor por ahora.

Este dictamen pretende dar tiempo a una posible apelación ante la Corte Suprema de Justicia, según el fallo emitido por el tribunal de Apelaciones del Circuito Federal.

Con este fallo, el tribunal da paso a la medida que tomó en mayo un tribunal especializado en comercio en Nueva York que advertía sobre la legalidad de los aranceles.

El presidente ya anticipó que recurrirá ese fallo en un mensaje en Truth Social: «TODOS LOS ARANCELES ESTÁN AÚN EN VIGOR! Hoy, una corte de apelación altamente partidista dijo incorrectamente que nuestros aranceles deberían eliminarse, pero saben que los Estados Unidos de América ganarán al final».

EL FALLO

La decisión confirma que Trump «se extralimitó» en su autoridad al usar una ley de 1977, conocida como Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA), para imponer sus impuestos aduaneros.

La ley se creó para usarse únicamente en casos de emergencia, según el argumento del fallo.

El fallo involucra los aranceles que Trump había aplicado bajo la ley citada y que incluyen los más polémicos y duros aplicados contra China, Canadá y México. Además, también las tasas que el presidente autorizó para otros países como India este mes.

Las medidas que quedan afuera de los efectos del fallo son las que Trump aplicó sobre vehículos, el acero y otros bienes importados, porque estos se utilizaron bajo otra ley.