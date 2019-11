Tribunal condena exembajador Donni Santana 20 años cárcel por incesto

Donni Santana sale del tribunal.

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- Luego de que el juicio se mantuviera estancado por ocho meses, el exembajador Donni Santana fue condenado este martes a 20 años de prisión acusado de violar sexualmente a su hijastra de 14 años.

A su salida del Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, dijo que los testigos que han declarado en el caso no han presentado pruebas de su culpabilidad.

“Todos los testigos que trajo la Fiscalía aquí la mayoría, en contradicción, ninguno me acusó de violación, absolutamente ninguno. Me acusan de una violación que al día de hoy es virgen y yo le pregunto a usted: ¿Puede ser alguien que es virgen violado? Sin embargo, me acusan de violación cuando la misma niña ha dicho que en ningún momento yo la he violado, que en ningún momento ella ha escrito ningunas cartas”, expresó.

Pidió al presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina, investigar sobre lo que pudo haber estado pasando “con respecto a esto”, al referirse a un presunto chantaje por parte de una familiar de la menor. Será el 13 de diciembre cuando será leída la sentencia de Santana.

La Fiscal

La primera información del fallo la dio a conocer la fiscal del Distrito Nacional, Rosalba Ramos, a través de su cuenta de Twitter. Indicó que Santana fue condenado por el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional que lo encontró culpable

La publicación de la fiscal dice: «Donni Santana condenado por el Segundo Tribunal Colegiado del DN a 20 años por incesto»@Fiscalia_DN. El juicio de fondo a Santana fue reiniciado este lunes.

El juicio

Las juezas del Segundo Tribunal Colegiado fueron apoderadas para conocer el caso en febrero pasado, sin embargo, el mismo no se había podido comenzar por múltiples razones, entre ellas una operación a la que se sometió el imputado.

Además, la falta de traslado desde el Centro de Corrección y Rehabilitación de San Pedro de Macorís, donde cumplía prisión preventiva, hasta la sala de audiencias y la incomparecencia de sus abogados.

Lo más reciente fue la inhibición de dos de las magistradas que conocía el caso, la cual fue rechazada.

De acuerdo con la acusación del Ministerio Público, Santana abusaba sexualmente de la hija de su pareja desde que la niña tenía once años.

También indica la documentación que el imputado aprovechaba las horas de la tarde, cuando la madre de la menor estaba fuera de casa trabajando, para someter bajo amenazas a la niña.

Supuestamente esa situación generó que la menor viviera en un terror constante y le causara traumas psicológicos que se manifestaban en un estado de cansancio constante y merma en sus calificaciones en el colegio y apatía.

an/am