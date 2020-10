Tres políticos afables

Durante mi ejercicio periodístico en República Dominicana, desde mis primeros pinitos en 1978 hasta poco antes de partir hacia Nueva York en 1992; pude codearme con tres políticos que consideré sumamente afables. Estos fueron: Leonel Fernández, Antonio (Tony) Isa Conde y Julio Ibarra Ríos (Julito). Enumero primero al expresidente Fernández porque aunque lo vi en la lucha por instaurar la ley que creó el Colegio Dominicano de Periodistas (CDP), fue el último a quien traté profesionalmente cuando laboré como redactor-reportero en un noticiario de una televisora de Santo Domingo. Ya en ese entonces entendía que no debía tener una profunda amistad más allá de lo profesional con ningún funcionario. Ello opacaría mi objetividad periodística, si en un futuro cuestionaba alguna conducta en las políticas públicas. Aunque mis críticas no me impiden señalar sus virtudes. Leonel fue el primer político en enterarse de mi partida hacia Nueva York. Y bien recuerdo que me recomendó buscar en la urbe neoyorquina a su tío Luis Fernández, con la intención de que me gestionara labores de redactor (cómo si fuera tan fácil), en la cadena televisiva Univisión. Con el empresario y político Isa Conde, que a la sazón era ejecutivo del Consejo Nacional de Hombres de Empresa (CNHE), sostuve algunos cordiales encuentros. Lo recuerdo cuasi rubicundo, de estatura y complexión media. De él recibí premios en rifas organizadas por los empresarios en el local del Club Naco, de Santo Domingo. Fue el único que, cuando en alguna conversación le comuniqué que partiría hacia Estados Unidos, aseguró que me frustraría; desperdiciaría mi “prometedora” carrera periodística. No se equivocó. Ibarra Ríos, ex fiscal del Distrito, ya fallecido; presentaba la figura bonachona de un hombre que inspiraba confianza. Con éste llegué a compartir cigarrillos que disfrutaba mordisqueándolos en el filtro. Fue el único cuya residencia visité junto a otros cuando, en una oportunidad, agasajó a los periodistas que cubríamos la fuente judicial. Fernando26.deleon@yahoo.com JPM