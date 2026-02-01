Tres muertos y 5 heridos deja accidente circunvalación Baní

imagen

SANTO DOMINGO.- Tres personas fallecieron y otras cinco resultaron heridas la mañana de este domingo en un accidente en la circunvalación de Baní

Los muertos son Jorge Mateo, de 73 años, oriundo de Vallejuelo, en San Juan; Huascar Almonte, de 49 y residente en Santo Domingo, y Wilmer Asencio Asencio, de 18, también de Santo Domingo.

Los heridos fueron trasladados a centros de salud del área.

El accidente ocurrió alrededor de las 9:30, próximo a la salida de la comunidad Ojo de Agua, en el distrito municipal de Paya.

jt-am

3 Comments
Nuevos
Viejos Mas votados
REMBERTO
REMBERTO
1 minuto hace

POCA COSA HA PASADO EN ESE CAMINO VECINAL…AHI DEBIERON HACER VIAS DE 6 CARRILES, ESTILO AUTOVIA DEL ESTE, O 6 DE NOVIEMBRE, PERO ESTE GOBIERNITO NO SABE CONSTRUIR…..

Manuel
Manuel
11 minutos hace

El cambio asido fatal

Manuel
Manuel
12 minutos hace

Esa via tiene que ser cerrada y Los que la contruyeron ir a la justicia por dios que trajedia

