Tres muertos y 5 heridos deja accidente circunvalación Baní
SANTO DOMINGO.- Tres personas fallecieron y otras cinco resultaron heridas la mañana de este domingo en un accidente en la circunvalación de Baní
Los muertos son Jorge Mateo, de 73 años, oriundo de Vallejuelo, en San Juan; Huascar Almonte, de 49 y residente en Santo Domingo, y Wilmer Asencio Asencio, de 18, también de Santo Domingo.
Los heridos fueron trasladados a centros de salud del área.
El accidente ocurrió alrededor de las 9:30, próximo a la salida de la comunidad Ojo de Agua, en el distrito municipal de Paya.
jt-am
POCA COSA HA PASADO EN ESE CAMINO VECINAL…AHI DEBIERON HACER VIAS DE 6 CARRILES, ESTILO AUTOVIA DEL ESTE, O 6 DE NOVIEMBRE, PERO ESTE GOBIERNITO NO SABE CONSTRUIR…..
El cambio asido fatal
Esa via tiene que ser cerrada y Los que la contruyeron ir a la justicia por dios que trajedia