Tres muertos y 5 heridos deja accidente circunvalación Baní

SANTO DOMINGO.- Tres personas fallecieron y otras cinco resultaron heridas la mañana de este domingo en un accidente en la circunvalación de Baní

Los muertos son Jorge Mateo, de 73 años, oriundo de Vallejuelo, en San Juan; Huascar Almonte, de 49 y residente en Santo Domingo, y Wilmer Asencio Asencio, de 18, también de Santo Domingo.

Los heridos fueron trasladados a centros de salud del área.

El accidente ocurrió alrededor de las 9:30, próximo a la salida de la comunidad Ojo de Agua, en el distrito municipal de Paya.

jt-am