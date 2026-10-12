Tres alcaldes respaldan proyecto presidencial de David Collado

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SÁNCHEZ RAMÍREZ.– Los alcaldes de Fantino, Damián Núñez; Cevicos, Edwar Contreras, y el distrito municipal de Hernando Alonzo, Deudy Álvarez, formalizaron su apoyo al proyecto presidencial de David Collado, del Partido Revolucionario Moderno (PRM).

El respaldo fue anunciado durante un encuentro político en el que los funcionarios municipales manifestaron su disposición de trabajar por el fortalecimiento de la propuesta y la unidad de esa organización.

En la actividad participaron los directores ejecutivos del proyecto, Julio Landrón, Yadira Henríquez y el hijo del doctor Landrón, junto a dirigentes y representantes del PRM en la provincia.

La incorporación de los tres alcaldes suma nuevos apoyos locales a las aspiraciones presidenciales de Collado dentro de esa organización política.

dh/am