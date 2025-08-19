Trenes de La Romana ganan la Liga Nacional de Desarrollo

La entrega de la copa a los campeones

SANTO DOMINGO.- Luis Peña encestó un canasto con 14:3 segundos de juego, que a la postre dio la ventaja final y los Trenes del Este superaron el domingo 73-72 a San Sebastián de Moca para conquistar el título de campeón de la División I de la Liga Nacional de Desarrollo (LND U22), en un partido disputado en el polideportivo del club Mauricio Báez.

Con el partido empate 69-69 por debajo de los dos minutos para su culminación, Daurin Rosario, del Sebastián, anotó un canasto con 1:19 por jugar que le vio ventaja a su equipo 71-69, y luego, encestó un lance libre para irse arriba de tres, 72-69, con 52:0 segundos.

De inmediato vino la reacción de los Trenes a cargo de Dayson Herrera, quien anotó un lance de corta distancia para acercarse en la pizarra 71-72 con 40:6 segundos de acción, y en una oportunidad de ofensiva de San Sebastián fallaron y los Trenes rebotaron echando el balón adelante a Peña, quien corrió y completó la anotación que puso arriba a su equipo, 73-72.

Un último chance le quedó a San Sebastián en una ofensiva de Rosario y éste se cortó corto.

Luis Peña, no sólo fue el héroe del partido con la canasta final, sino que también fue el máximo anotador de los Trenes con 16 puntos y cuatro rebotes, seguido de Jhose Guerrero, quien aportó 13 tantos, seis capturas de balón y cinco asistencias, y elegido el Jugador Más Valioso.

Otros que se destacaron en la ofensiva romanense fueron Christopher Maldonado con 12 dígitos, Alexander Puello 12 y Dayson Herrera logró nueve, cuatro rebotes y seis asistencias

Por el Sebastián, sobresalieron Daurin Rosario con 21 puntos, cinco rebotes y repartió seis asistencias, Joustin Jiménez aportó 19 encestes con cinco atrapadas, Wilsin Peralta coló 10 anotaciones más 14 rebotes y Dominic García también anotó 10 tantos.

Los Trenes, representante de La Romana, obtuvo de esta manera la Copa INAPA que había en disputa, para una coronación que le llegó en su primera oportunidad y en una final inédita ante San Sebastián, que tuvieron su tercer chance y segunda al hilo por la disputa del título.

En el 2024, el San Sebastián perdió el campeonato ante los Bulldogs de Bameso en el techado de los mauricianos, y en 2022 -su primera vez-, sucumbieron ante los Truenos del Distrito.

Los cuatro equipos que participaron en el Final Four fueron San Sebastián de Moca (Espaillat), Trenes del Este (La Romana), Astros de La Vega y Coloniales del Distrito.

En los cinco campeonatos celebrado en la Primera División de la LND U22 ningún equipo ha podido coronarse en más de una ocasión: en 2021, ganaron los Areperos de San Carlos; en 2022, los Truenos; en 2023, Fénix de Santiago; en 2024, Bameso; y en 2025, los Trenes.

El torneo 2025 de la LND U22 tuvo dedicatoria a Wellington Arnaud, director ejecutivo del Instituto Nacional de Aguas Potables (INAPA), y en opción a la Copa INAPA.

La LND U22 es organizada por la Federación Dominicana de Baloncesto (Fedombal), que preside Rafael Uribe, y José -Maíta- Mercedes, funge de Comisionado Nacional.

Entrega de la Copa INAPA

El Inmortal del Deporte Dominicano José -Maíta- Mercedes, comisionado de la LND U22, hizo entrega de la Copa INAPA al equipo campeón los Trenes del Este, la cual fue recibida por el ejecutivo de esa franquicia romanense José Gil (Julito) y el dirigente Ramón Ruiz.

Gil y Ruiz estuvieron acompañados de los miembros del cuerpo técnico, Félix Camino y Carlos Rodríguez, así como los jugadores de los campeones Trenes del Este y sus seguidores.

Melvyn López, director técnico de la LND U22, le hizo entrega a Jhose Guerrero del trofeo que lo acredita como el Jugador Más Valioso del partido final.

Saque de honor

Previo al inicio del partido entre Trenes del Este y San Sebastián de Moca, Wellington Arnaud, director ejecutivo de INAPA, realizó el saque de honor acompañado de los presidentes de las Asociaciones de Baloncesto de Espaillat (ASOBAE) y La Romana (ASOBARO), Ariel Vásquez y Ricardo Sánchez, respectivamente.

Así como también, Junior Páez, vicepresidente de Fedombal; Lucio Arnaud hijo de Wellington Arnaud; José -Maíta- Mercedes, comisionado de la LND U22.

