¿Trauma o regeneración económica? (OPINION)

EL AUTOR es economista y docente universitario. Reside en Santo Domingo

Los acontecimientos recientes, en el ámbito económico norteamericano, han creado un oasis muy propicio para la exposición de ideas y criterios muy variopintos.

Sin embargo, muchos de estos criterios están sustentados por conceptos y convicciones producto de un trasfondo político y académico. De ahí que, deseo presentarles un breve prontuario, para que ustedes, amigos lectores, puedan entender la dinámica de estos acontecimientos. Veamos:

I-PREAMBULO

A-Cómo la Bidenomics generó la Bidenflación

Las políticas económicas de Biden fueron muy controversiales, y los votantes lo sabían. El gran experimento de política económica de la era Biden (gasto público masivo, política industrial y una economía a toda máquina), fracasó estrepitosamente.

B-Las realidades económicas que Biden ignoró

1-La inflación no fue solo un problema global, sino una herida autoinfligida. El gobierno de Biden insistió en que la inflación era un problema transitorio causado por la “pandemia”, las interrupciones en la cadena de suministro y la invasión rusa de Ucrania. Sin embargo, la inflación subyacente (que excluye alimentos y energía) alcanzó casi el 9 % en 2022, y los aumentos de precios resultaron más persistentes de lo previsto. El principal impulsor no fueron factores globales, sino el estímulo gubernamental excesivo que inundó la economía con efectivo inorgánico.

2-El llamado «renacer manufacturero» nunca se produjo. A pesar de invertir miles de millones en subsidios para semiconductores y energías renovables, la política industrial de Biden no logró cambiar la situación. El empleo manufacturero continuó su declive a largo plazo, y la producción industrial estadounidense permaneció estancada. Los subsidios inorgánicos contribuyeron a efectos de desplazamiento laboral, donde el aumento de los salarios, los costos de los materiales y los costos de financiamiento dificultó el crecimiento de las industrias no subsidiadas.

3-La Bidenomics dejó a los trabajadores estadounidenses en peores condiciones. La inflación superó el aumento inorgánico salarial, lo que significa que, incluso con un bajo desempleo, los estadounidenses tenían dificultades para cubrir su Canasta Básica. La renta media real de los hogares cayó a niveles impresionantes, anulando los avances logrados durante la administración anterior de Donald Trump. La tasa de pobreza, que había alcanzado mínimos históricos, volvió a subir. Todo esto acontece a pesar de toda la propaganda sobre ayudar a las familias trabajadoras; Biden se convirtió en el primer presidente demócrata en un siglo en dejar el cargo sin una expansión permanente de la red de seguridad social.

4-El gasto en infraestructura no dio resultados. Se suponía que la Ley Bipartidista de Infraestructura reconstruiría las carreteras, los puentes y la banda ancha (Wifi) de Estados Unidos. En cambio, el aumento vertiginoso de los costes y la burocracia hicieron que el gasto en infraestructura disminuyera en términos reales en comparación con los niveles anteriores al gobierno de Biden.

Más de la mitad de los fondos distribuidos a los estados se destinó a proyectos de carreteras y puentes, pero los costes del asfalto, el hormigón y la mano de obra se dispararon tanto que la inversión real en infraestructura se redujo un 22 %. El tan publicitado «auge de la construcción» de Biden fue, en realidad, una crisis de la construcción.

NOTA 1.:Desde el principio el temor a la inflación se vendió como una falacia y que las interrupciones de la cadena de suministro, no el gasto público, eran las culpables de dicha inflación. En otras palabras, se argumentaba que la inflación temporal era «exactamente lo que cabría esperar», desestimando los temores de que un estímulo excesivo (emisión monetaria) pudiera sobrecalentar la economía.

NOTA2.:Varios economistas pro Bidenomics, aseguraron a los estadounidenses que el aumento de precios no era motivo de preocupación, atribuyéndolo a cambios idiosincrásicos del mercado que se resolverían por sí solos. Sin embargo, esto era una ilusión, no un análisis sólido. La inflación no fue transitoria sino estructural, impulsada en gran parte por una política fiscal imprudente.

NOTA 3.:Mas aún, algunos economistas intentaron presentar la inflación como algo positivo, argumentando que la inflación era señal de una economía fuerte, un indicio de que las políticas de Biden estaban funcionando. Ahora bien, estos profesionales de la economía, a mi humilde entender, desestimaron las preocupaciones de la clase trabajadora estadounidense, calificándolas de paranoia o una operación psicológica del Partido Republicano, sin comprender que el aumento de precios estaba erosionando los salarios reales y haciendo la vida inasequible para millones de personas. Este tipo de análisis ayudó a allanar el camino para el triunfo arrollador de Donald Trump.

NOTA 4.:Los votantes comprendieron esta realidad mucho mejor que los asesores económicos de Biden. Como señalan las encuestas de salida de las elecciones de 2024, el 75 % de los votantes dijo que la inflación era una «dificultad», y más del 60 % de los votantes, de los estados clave, creían que la economía iba por mal camino. Estas cifras sellaron el destino político de Biden, allanando el camino para el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca.

Amigo Lector: Para resumir este PREÁMBULO, podemos afirmar que el problema de la Bidenomics residía en la excesiva intervención gubernamental, el gasto imprudente y la indiferencia hacia las compensaciones económicas. Sin embargo, el enfoque de Trump (centrado en reducir la regulación, relocalizar la manufactura y proteger a las industrias estadounidenses de prácticas comerciales desleales), es una corrección de esos errores, no una repetición de los mismos.

II-LA IMPRONTA ECONÓMICA ACTUAL

Los más recientes análisis de la banca corporativa estadounidense destacan la solidez de los datos duros, incluso cuando las encuestas presentan un panorama mucho más sombrío. muchos líderes empresariales se mantienen cautelosos. Los aranceles, la inflación y las persistentes tensiones comerciales generan incertidumbre real. Pero, como demuestran claramente los datos económicos de Abril-Mayo (ventas de viviendas en aumento, consumidores comprando, fábricas acelerando la producción), esta ansiedad no se ha traducido en una desaceleración económica real significativa, al menos no todavía.

«No se puede confiar en las encuestas de opinión para conocer el estado de la economía», argumentó Bank of America, señalando que la actividad económica real continúa avanzando a buen ritmo a pesar del pesimismo generado por las encuestas. Veamos:

1-La vivienda, la producción industrial, las ventas minoristas y la inflación están mejorando. Los inicios de construcción de viviendas se recuperan con fuerza: En febrero, los inicios de construcción de viviendas aumentaron un 11,2 %, hasta una tasa anual ajustada estacionalmente de 1,5 millones de unidades. Esto representa un gran salto respecto a los 1,35 millones de enero, revisados a la baja.

2- Los inicios de construcción de viviendas unifamiliares aumentaron un 11.4 %, hasta una cifra anualizada de 1.11 millones, mientras que la construcción de viviendas multifamiliares aumentó un 10.7 %. Los constructores están respondiendo claramente a la fuerte demanda a pesar de la preocupación por las tasas hipotecarias y las limitaciones de la oferta.

3-Aumento en las ventas de viviendas existentes: Las ventas de viviendas existentes aumentaron un 4.2 % en febrero, alcanzando una tasa anual ajustada estacionalmente de 4,26 millones, superando con creces las expectativas. A pesar del aumento de precios, los compradores están regresando al mercado, desafiando las afirmaciones de debilidad económica . El precio medio aumentó un 3.8 % interanual, hasta los 398.400 dólares, lo que marca el vigésimo mes consecutivo de aumentos de precios.

4-La producción industrial avanza con fuerza: La producción industrial aumentó un 1.2 % en febrero, seis veces más del del aumento del 0.2 % previsto por los economistas. La producción manufacturera aumentó un 1.4 %, impulsada por un aumento del 9.2 % en la producción de vehículos motorizados y autopartes. La producción minera también se expandió un 3.2 %, lo que contribuyó al aumento general.

5-Las ventas minoristas se disparan: Tras una fuerte caída en enero, las ventas minoristas aumentaron un 1.5 % en febrero. Más importante aún, el indicador del Grupo de Control de las ventas minoristas, que se incorpora directamente al cálculo del PIB, registró un notable aumento del 2.8 %. A pesar de los sombríos pronósticos, los consumidores siguen gastando.

6-La inflación se está enfriando: Los indicadores de inflación sugieren avances en la moderación de las presiones inflacionarias. El Índice de Precios al Productor se mantuvo estable en febrero, mientras que el Índice de Precios al Consumidor subió solo un 0.2%, el menor incremento desde agosto pasado. Los precios de los huevos, símbolo del aumento inflacionario del año pasado, cayeron un 16% a principios de marzo.

NOTA 5:Lo cierto es que la economía real ha sido mucho más resiliente de lo que muchos han estado dispuestos a reconocer. Lo que estamos presenciando no es un deterioro económico, sino una narrativa mediática impulsada por encuestas de opinión erróneas e interpretaciones de datos políticamente sesgadas. La «recesión que nunca ocurrió» ya terminó y los números lo demuestran.

III-CONSIDERACIONES FINALES

El intento de Donald Trump de desintoxicar la economía recortando el gasto público y la regulación ha provocado que los sospechosos habituales se quejen de una recesión inminente. Pero:

¿Y si el verdadero problema no son los recortes de Trump, sino la inflada economía inorgánica impulsada por el gobierno que Biden construyó en los últimos tres años?

Esto así, debido a que los períodos de estabilidad económica fomentan una mayor asunción de riesgos, lo que eventualmente conduce al exceso especulativo y al colapso inevitable. Lo mismo ocurrió durante la crisis financiera de 2008, cuando muchos economistas y políticos recurrieron a sus ideas para explicar la repentina implosión de los mercados financieros globales, debido a la fragilidad de los sistemas económicos.

De ahí que, ha quedado ampliamente demostrado que los períodos de estabilidad económica fomentan la asunción imprudente de riesgos, y la propia estabilidad se convierte en caldo de cultivo para la inestabilidad.

¿PODRIAMOS ESTAR EN ESTA SITUACION EN NUESTRO PAIS?

Los sistemas financieros evolucionan, de la financiación prudente y de cobertura a la financiación especulativa y, finalmente, a la financiación Ponzi. A medida que el ciclo avanza, una parte cada vez mayor de la economía se vuelve dependiente de la expansión continua y del endeudamiento para mantenerse a flote.

Para concluir, Amigo Lector, la tragedia del modelo económico de Biden es que se basó en la suposición de que el gobierno puede reemplazar al sector privado como principal motor del crecimiento. Pero el gobierno solo puede dirigir recursos; no puede crear valor real. Cuanto más intenta el Estado impulsar el crecimiento mediante subsidios y gasto deficitario, más socava la capacidad productiva del sector privado. ¡PUNTO!

jpm-am