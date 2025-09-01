Trasplantan pulmón de cerdo a paciente con muerte cerebral

Científicos chinos afirman haber trasplantado por primera vez con éxito un pulmón de cerdo a una persona viva. Los investigadores de la Universidad Médica de Guangzhou trasplantaron un pulmón de cerdo modificado genéticamente para hacerlo más compatible con los humanos a un paciente que había sido declarado en muerte cerebral. El pulmón permaneció viable y funcional durante nueve días.

Los resultados, publicados en la revista ‘Nature Medicine‘, marcan un importante hito en el trasplante de órganos entre especies, conocido como xenotrasplante. Los científicos lo han presentado como una posible solución a la escasez de donaciones de órganos humanos. Los cerdos se consideran buenos candidatos para el xenotrasplante porque sus órganos son similares en tamaño y función a los humanos.

UN DESAFÍO ÚNICO

Los cirujanos ya han trasplantado a personas riñones, corazones e hígados de cerdo editados genéticamente . Pero los pulmones presentan un desafío único porque reciben un alto nivel de flujo sanguíneo y están constantemente expuestos al aire exterior, lo que aumenta el riesgo de infección.

El equipo chino trasplantó el pulmón izquierdo de un cerdo modificado genéticamente a un paciente de 39 años con muerte cerebral y conservó su pulmón derecho original. El sistema inmunitario del paciente no rechazó inmediatamente el pulmón porcino, y éste permaneció funcional durante nueve días. Pero hubo signos de daño pulmonar a las 24 horas en el pulmón de cerdo e indicadores de rechazo a los tres y seis días. El experimento terminó el noveno día.

UN EXPERIMENTO, POR AHORA

El estudio «constituye una prueba de concepto de que, con nuevas mejoras, el xenotrasplante pulmonar podría convertirse en el futuro en una opción real para salvar vidas«, declaró la Dra. Beatriz Domínguez-Gil, directora de la Organización Nacional de Trasplantes (ONT) de España. No participó en la investigación.

El año pasado se realizaron más de 173.000 trasplantes de órganos en todo el mundo, más de 45.000 de ellos en Europa, según una base de datos mundial gestionada por la ONT y la Organización Mundial de la Salud (OMS). «La necesidad clínica es enorme» porque la demanda de órganos supera con creces la oferta, dijo Domínguez-Gil.

Los avances en la tecnología de edición genética hacen que los órganos porcinos estén ahora «más cerca de convertirse en una opción clínica real», añadió, aunque por ahora el xenotrasplante «sigue siendo una técnica experimental«. Se necesitarán más procedimientos con seguimiento a corto y largo plazo para comprender plenamente la seguridad y eficacia de este método.

Por su parte, el Dr. Iván Fernández Vega, catedrático de Anatomía Patológica de la Universidad de Oviedo (España), señaló que, dado que el trasplante de pulmón se realizó en un paciente con muerte cerebral, los resultados no pueden trasladarse directamente a personas vivas. «Ni la tolerancia clínica ni los efectos secundarios reales del procedimiento pueden evaluarse» en este contexto, afirmó.

