Trabajo informal baja en la RD, pero representa 54 por ciento

Banco Central

Santo Domingo, 28 ago.- Los trabajadores informales en República Dominicana representaron el 54 por ciento en el segundo trimestre de este año, para una reducción de 2.2 puntos porcentuales respecto a similar periodo de 2024, informó hoy el Banco Central (BC).

De acuerdo con la Encuesta Nacional Continua de Fuerza de Trabajo citada por la entidad financiera, los ocupados formales aumentaron en 164 mil 598 personas, mientras que los informales bajaron en 43 mil 434 en el lapso analizado.

Entre abril y junio último los activos en el mercado laboral (entre contratados y no) totalizaron cinco millones 123 mil 548, 121 mil 164 más en comparación con 2024.

El Banco destacó la participación de la población joven de 15 a 39 años, que concentró el 82.5 por ciento de las nuevas plazas.

Asimismo, se evidenció que 86 mil 532 de los empleos adicionales fueron desempeñados por universitarios, equivalente al 71.4 por ciento del total generado.

En términos de género, los hombres aportaron 78 mil 440 trabajadores, mientras que las mujeres sumaron 42 mil 724.

La tasa de empleo se mantuvo en 62.8 por ciento, siendo la cifra más alta de este indicador, superior en 1.0 puntos porcentuales respecto a la del segundo trimestre de 2024, según el BC.

En lo que respecta al comportamiento del desempleo, este disminuyó de 5.3 por ciento en abril-junio de 2024 a 5.0 por ciento en igual trimestre de 2025.

of-am