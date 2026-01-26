Toros derrotan a los Leones en la final del beisbol dominicano

SANTO DOMINGO.- Los Toros del Este derrotaron a los Leones del Escogido con marcador de 3 carreras por 2 y ganar su primer partido de la serie final del beisbool profesional dominicano.

La primera carrera del encuentro fue marcada por los visitantes con un cuadrangular solitario por parte de Bryan De la Cruz al jardín derecho contra Luis Fernando Miranda, quien hasta ese batazo no había permitido hit ni otorgado boleto, terminando sin decisión. En total, el abridor escogidista tiró cuatro actos de una vuelta, ponchando a tres hombres.

Las dos anotaciones del sexto de los escarlatas llegaron frente a Odrisamer Despaigne, quien había dominado los primeros cinco episodios y dos tercios, retirando los últimos 11 bateadores que enfrentó hasta que luego de dos outs Junior Lake tomó base por bolas y, con un gran corrido, anotó con sencillo de Raimel Tapia al central, jugada en la que el corredor se instaló en la intermedia. Jimmy Yacabonis entró a lanzar y fue recibido con imparable remolcador de Yamaico Navarro al central.

En su labor, Despaigne ponchó a siete bateadores, otorgando una transferencia, terminando sin decisión. Las dos rayitas de los azucareros en el noveno llegaron luego de tres transferencias de Stephen Nogosek (0-1), un imparable de Sergio Alcántara y un doble de Rudy Martin, con lo que cargó con la derrota. El salvamento fue para Joe Corbett (1) al ponchar a dos en el noveno.

Por los melenudos, Navarro se fue de 4-2, con una empujada; Tapia, de 4-1, con una producida y una anotada, y Lake, de 3-0, con anotada y base por bolas.

Por los romanenses, De la Cruz bateó de 2-1, con jonrón, una impulsada, una anotada y tres boletos y una base robada, y Alcántara, de 5-2, con anotada.

El cuarto partido de la Serie Final se jugará este lunes en el estadio Francisco A. Micheli, de La Romana, a las 5:00 de la tarde.

POSICIONES SERIE FINAL

EQUIPO J G P PCT DIF RACHA 3 2 1 .667 – L1 3 1 2 .333 1 W1

of-am