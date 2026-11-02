Tony Peña Guaba se suma a proyecto de David Collado

SANTO DOMINGO.- El dirigente del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Tony Peña Guaba, anunció este lunes que declina sus aspiraciones presidenciales para apoyar la candidatura del ministro de Turismo, David Collado, de cara a las elecciones de 2028.

Peña Guaba consideró que Collado tiene las mayores posibilidades de obtener la nominación presidencial dentro de la organización y garantizar la continuidad del oficialismo en el poder.

“A partir de este momento, dejo mi candidatura presidencial para apoyar al compañero David Collado; él es quien tiene los mejores números dentro y fuera del Partido Revolucionario Moderno”, expresó durante una entrevista en el programa radial El Zol de la Mañana.

El dirigente sostuvo que respaldar al ministro facilitaría la victoria electoral y afirmó que este ganaría con amplio margen las primarias internas del partido.

La decisión se produce mientras el PRM se prepara para escoger a su candidato presidencial el 2 de octubre de 2027, mediante primarias cerradas.

Con este anuncio, Peña Guaba se suma a Roberto Fulcar, exministro de Educación, y Víctor D’Aza, secretario general de la Liga Municipal Dominicana, quienes también desistieron de sus aspiraciones presidenciales.

La decisión contrasta con declaraciones recientes del dirigente, quien había asegurado que ocupaba el tercer lugar en las preferencias internas, detrás de Collado y la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía.

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