Todo listo para la inauguración de la línea 2C del Metro de SD

El director de la Oficina para el Reordenamiento del Transporte (OPRET), Jhael Isa; el coordinador del Gabinete del Transporte, Deligne Ascención, y otros funcionarios durante un recorrido de supervision por la lìnea 2C del metro de Santo Domingo.

SANTO DOMINGO- Todo está listo para la inauguración de la línea 2C del Metro de Santo Domingo este martes martes 24 a las 3:00 de la tarde, informaron el director de la Oficina para el Reordenamiento del Transporte (OPRET), Jhael Isa, y el coordinador del Gabinete del Transporte, Deligne Ascención.

Tras un recorrido desde la estación María Montez en el km 9 de la autopista Duarte hasta el municipio de los Alcarrizos, dijeron que pudieron contactar como se lleva a cabo la simulación del servicio en dicha línea, la cual estará ofreciendo servicio gratuito a los usuarios hasta la Semana Santa.

ULTIMAS INSPECCIONES

Isa explicó que este fin de semana se realizaban las últimas inspecciones y que todo va conforme lo programado para su inauguración y puesta en servicio a los usuarios a partir de este miércoles 25 de febrero.

De su lado, Ascención dijo que esta nueva línea representará un gran alivio para miles de dominicanos que habían estado transportándose de manera precaria en esa zona. Resaltó la calidad profesional y entrega del equipo que ha estado al frente.

“Luego de 17 años de operación de este tipo de transporte, en la República Dominicana se han ido preparando profesionales dominicanos con altos estándares de calidad que están a la par de cualquier país”, resaltó.

TRENES SIMILARES A LOS DE LA LÍNEA 1

El director de operaciones, Ariel Rodríguez, dijo que estos serán trenes similares a los de la línea uno, con igual tecnología de punta para ofrecer un servicio al usuario en condiciones óptimas: seguridad, rapidez, calidad, eficiencia y confort.

Llamó a los usuarios a seguir las instrucciones del personal del tren para que tengan una experiencia de viaje satisfactoria.

En una primera etapa, la línea 2C del Metro de Santo Domingo beneficiara a más de un millón de personas de los distintos sectores de Santo Domingo Oeste, conectando el kilómetro 9 de la autopista Duarte en la estación María Montez con la entrada del municipio de los Alcarrizos, abarcando una distancia de 7. 3 kilómetros.

La obra incluye cinco estaciones, un túnel y conexión directa con el teleférico de Los Alcarrizos.