Tito Swing regresa a los primeros lugares con el merengue «Fui Fua»

SANTO DOMINGO.- El popular merenguero Tito Swing está de regreso en los primeros lugares con una adaptación contagiante de la canción «Fui Fua», que ha sido todo un fenómeno musical en las plataformas digitales.

En tan solo dos semanas, el tema ha alcanzado más de 170,000 reproducciones, y Tito no puede estar más satisfecho con la acogida del público que la ubica en los primeros lugares de Monitor Latino.

El proyecto nació casi por casualidad, durante unas vacaciones en su pueblo natal, Pimentel. «Yo me fui de vacaciones por varios días para mi pueblo, porque vino mi hermano de Estados Unidos, y él es quien se da cuenta de la pegada de esta bachata de Félix Cumbé en TikTok, ya que yo casi no miro esas redes sociales, lo cual es un error mío», relata Tito. Su hermano le sugirió que grabara la bachata en merengue, pero Tito se resistió al principio. «No me gustaba porque nunca la había escuchado. Sabes que cuando oyes una canción por primera vez siempre te resulta rara».

Poco a poco, el estribillo del «Fui Fua» se le quedó en la cabeza. Entonces llamó a Maiky Sax, quien se encargó del arreglo musical. «Cuando me mandó la idea, ya estaba gustoso como el ají», recuerda Tito con entusiasmo. De inmediato, regresó de Pimentel a la ciudad para montar la voz y grabar el video, que se produjo con rapidez para aprovechar el momento caliente del tema en las redes.

El éxito fue inmediato. Tito, quien está bajo la firma de la prestigiosa disquera Sueños Records, relata cómo, en cuestión de minutos tras subir el video a YouTube, las reproducciones se dispararon. «A los 20 o 25 minutos ya tenía 10,000 vistas», comenta. El impacto fue tan fuerte que incluso el canal de YouTube que gestiona su contenido reportó un crecimiento inesperado. «Se disparó el canal», añadió con satisfacción.

Tito reconoce que el éxito viral de «Fui Fua» le ha dado un nuevo impulso, después de lanzar otros proyectos como un homenaje a los Hermanos Rosario, que aunque fue de gran calidad, no logró el mismo impacto. «Estamos viviendo momentos de fiebre, ya la gente no le interesa tanto la calidad de la música. Consumen una cosa, la tiran y buscan otra».

Apoyo masivo

Con este reciente éxito, Tito siente que se ha reconectado con el público y las emisoras han mostrado un apoyo masivo y orgánico. «No se ha hecho nada de promoción, lo que está pasando con el tema es algo bueno, está en el tope», señala.

Tito también reflexiona sobre su trayectoria en la industria musical y su relación con los demás artistas. Asegura que nunca ha perdido su lugar en el género, a pesar de que algunos puedan pensar que ha estado más alejado. «El talento nunca se va. Siempre he seguido, vivo de la música. Quizá la gente no me siente, pero yo vivo de la música y tengo mi familia estable gracias a ello», explica.

Sin embargo, Tito también es consciente del impacto de las redes sociales y del contenido que muchos artistas están generando. «Cualquier loco se pega ahora», comenta, pero subraya que siempre ha mantenido sus valores. «Nunca he llevado mal contenido a mi gente, porque soy un tipo que respeta y le tiene temor a Dios, aun siendo el más loco ‘e to’».

En cuanto a sus planes futuros, Tito revela que tiene más de 23 temas nuevos listos para ir grabando poco a poco, aunque reconoce que el género en el que se desenvuelve es costoso de producir.

Con «Fui Fua», Tito Swing demuestra que sigue siendo un referente en la música y que su talento siempre encuentra la manera de volver a brillar.