Titanes se coronan campeones del torneo softbol chata del DN

Premiación a los campeones

SANTO DOMINGO.- El equipo Titanes de la liga Domingo Guzmán venció en partidos corridos a al seleccionado de la liga Adovenprofar-B para coronarse campeón en el 35 torneo Chata de Ligas Rubén Pimentel, organizado por la Asociación de Softbol del Distrito Nacional (Asadina).

En el encuentro que enfrentó a ambos campeones divisionales en el estadio de Don Freddy Vallejo, (Liga Centro), los monarcas dispusieron

La sirvió de escenario para reconocer con la dedicatoria a Jorge Rijo y Rafaelín Franjul, se compite por la copa Confraternidad-2025, en todas sus partes, se juega con las bolas 4Fans y los bates Z-mil que distribuye JM. Álvarez, coopatrocinador del torneo.

Los resultados

En el primer partido los monarcas vencieron por nocaut, 16-6, al compás de 12 indiscutibles y el pitcheo de Miguel de la Cruz, quien se acreditó la derrota. Perdió Misael Pérez.

A la ofensiva sobresalieron en ese juego Jassiel Durán que bateó de 3-3, un jonrón, con tres anotadas y tres empujadas; Stanley González, de 5-3, dos jonrones, anotó dos e impulsó cinco; Andy Abreu, de 3-3, tres anotadas y una empujada; Dannis Vargas, de 2-1, un cuadrangular, anotó una e impulsó tres.

En el segundo juego los Titanes se coronaron con victoria 19-12. Nuevamente De la Cruz fue el pitcher ganador y perdió Pérez.

Los mejores bateadores por los ganadores fueron Stanley González, de 4-4, jonrón y doble, con tres anotadas y cinco empujadas; Joel Canela, de 4-3, cuadrangular y triple, anotó tres y empujó dos; Williams García de 4-3, triple y tubey, tres anotadas y una empujada; Andy Abreu, de 3-2, dos cuadrangulares, tres anotadas y cinco empujadas; Onassis Rodríguez de 3-2, un doble, tres anotadas y una empujada y Dannis Vargas, de 3-2, con tres remolcadas.

La premiación

Al referirse a los equipos campeón y sub-campeón, el Jugador Más Valioso y el Lanzador Más Destacado, el presidente de la Asadina, licenciado Apolinar Durán Brito, destacó el nivel del evento, felicitó a cada una los equipos participantes, 30 en total y la responsabilidad con que se trató cada situación y el nivel de aceptación entre los participantes.

Recordó el lema de la asociación, “Asadina somos todos” y en ese orden pidió a cada uno que sigan contribuyendo para que “cada año tengamos un mejor torneo y rescatemos la categoría Chata de Ligas, donde participan los jugadores que cada semana comparten en un ambiente fraterno, familiar y armonioso”.

Estamos en sesión permanente y anunció que desde enero “iniciaremos una serie de visitas a todos los estadios del Distrito Nacional, para tener el archivo de la membresía de cada liga, como padrón que servirá en la tarea de cotejar los verdaderos jugadores de la categoría y que podrán accionar en esta competencia en el 2026”.

De su lado el dirigente de los campeones Onassis Rodríguez y su delegado Félix Reyes, felicitaron el trabajo de Asadina, señalando que “se integró un gran equipo de trabajo, donde fluyeron las informaciones y se atendió cada situación que se presentó durante el desarrollo del torneo”.

El presidente de la liga Adovenprofar, Johnny de Los Santos, felicitó a los subcampeones “y con ello a los restantes 28 equipos que al igual que nosotros, tuvieron la oportunidad de participar en familia, competir y compartir, que al final, es el mejor trofeo que nos llevamos en estos eventos”.

Starlin González, Jugador Más Valioso y Miguel De la Cruz, Lanzador Más Destacado, señalaron por separado que “todos merecemos el reconocimiento porque hicimos un trabajo de equipo y tuvimos como premio este resultado, por lo que dedicamos por igual este trofeo”.

La copa de campeón fue entregada a la Domingo Guzmán por Pablo José Rodríguez, vicepresidente de la Asadina y Jonathan Buret, tesorero, junto a Rafaelín Franjul y Jorge Rijo, a quienes está dedicado el torneo.

Ambos directivos junto a los homenajeados, también entregaron su trofeo a González y De la Cruz, en la ceremonia de premiación celebrada al final de la doble jornada.

of-am