Tigres del Licey presentan su reserva de jugadores nativos

SANTO DOMINGO (Licey.com).- Los Tigres del Licey presentaron su nómina de jugadores protegidos, franquicia y en lista de lesionados, luego de realizar la reducción anual de su reserva nativa establecida en los reglamentos oficiales de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana.

El conjunto azul protegió a 48 lanzadores, entre ellos César Valdez, Albert Abreu, Jonathan Aro, Jairo Asencio, Brayan Bello, Génesis Cabrera, José Marte, Ulises Joaquín y Hansel Robles. Michael De La Cruz y Francisco Mejía figuran entre los 3 receptores en la nómina azul para la venidera temporada.

En tanto que Sergio Alcántara, Joe Dunand, Elly De La Cruz, Dawel Lugo, Orelvis Martínez, Ronny Mauricio, Michael De León y Miguel Andújar forman parte de los 16 infielders protegidos por los Tigres.

Mientras que Emilio Bonifacio, Arístides Aquino, Kevin Alcántara, Mel Rojas Jr., Jorge Bonifacio y Magneuris Sierra, son algunos de los 13 jardineros que formarán parte de la reserva nativa de los 23 veces campeones nacionales.

Los pitchers Cristian Javier, Diego Castillo y Miguel Castro, así como el jardinero Juan Soto y el infielder Willy Adames, fueron etiquetados como Jugadores Franquicia. Los jugadores franquicia son definidos como aquellos con dos o más torneos sin ver acción en la Lidom y que no cuentan contra el límite de activos en ningún momento para el próximo torneo.

Los lanzadores Luis Gil, Oliver Ortega, Elvis Luciano y Luis Severino, junto al infielder Oneil Cruz, son parte de los jugadores colocados en la lista de lesionados.

Listado completo de jugadores protegidos por Tigres del Licey

Lanzadores (48)

Albert Abreu Brayan Bello Alexander Cornielle

Jonathan Aro César Cabral José De Paula

Michael Feliz

Jairo Asencio Génesis Cabrera Juan D. Encarnación

Luis Frías

Lisalverto Bonilla José Cisnero

Enyel De los Santos Deivi García

José Hernández Elniery García Carlos Gómez

Ronny Henríquez Ofreidy Gómez Ulises Joaquín

José Marte

Radhamés Liz Jordi Martínez

Dany Jiménez Adonis Medina

Yunior Marte

Michell Miliano Cristofer Meléndez

Dauri Moreta Cristian Mena Elvin Rodríguez

Dedniel Núñez Andrew Pérez Michel Otañez

Luis Severino Héctor Pérez Luis Peralta

Cam Robinson Hansel Robles Carlos Vargas

Ricky Tiedemann Juan Then

Wander Suero Reidis Sena

Misael Tamárez Arodys Vizcaíno

César Valdez

Receptores (3)

Francisco Mejía Michael De La Cruz

Jommer Hernández

Infielders (16)

Sergio Alcántara Michael De León Joe Dunand

Domingo Leyba Miguel Andújar Dalvy Rosario

Dennicher Carrasco Elly De La Cruz

Orelvis Martínez Ronny Mauricio Yunior Severino

Ramón Hernández Nasim Núñez Félix Valerio

Dawel Lugo Jordy Barley

Jardineros (13)

Arístides Aquino Emilio Bonifacio Johan Rojas

Kevin Alcántara Jorge Bonifacio Mel Rojas Jr.

Luis Barrera George Valera Danny Santana

Allan Cerda Yerlin Confidan Magneuris Sierra

Ramón Laureano

Jugadores Franquicia (7)

Diego Castillo (LD) Juan Soto (OF) Willy Adames (INF) Miguel Castro (LD)

Cristian Javier (LD) Reynaldo López (LD) Domingo Santana (OF)

Lista de lesionados (12)

Oneil Cruz (IF) Jean Carlos Mejía (LD) Nicio Rodríguez (LD) Nerio Rodríguez (C)

Robinson Ortiz (LZ)

Oliver Ortega (LD) Elvis Luciano (LD)

Carlos Durán (LD) Adalberto Mondesí (INF)

Luis Gil (LD) Axel Sánchez (IF) Anderson Tejeda (INF)