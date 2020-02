Tiempos peligrosos

EL AUTOR es ministro cristiano. Reside en La Vega.

Los últimos tiempos han dejado un sabor amargo en la humanidad, pues casi con una guerra mundial de consecuencias impredecibles, por el conflicto Estados Unidos- Irán; los continuos temblores de tierra en el Caribe y otras latitudes, y; el surgimiento de coronavirus, en China, causando cierto pánico en el mundo, tienen a la raza humana en un constante nerviosismo. Estamos viviendo tiempos peligrosos, que ha lleva a muchos a preguntarse, ¿por qué están aconteciendo éstas situaciones en el mundo?

De forma extraña se ha comportado el mundo político en latinoamérica, con destituciones y encarcelamientos de presidentes y algunos colaboradores, en algunos países; importantes partidos políticos divididos y algunos a punto de desaparecer, cuando hubo momentos en que se veían como los que solucionarían las dificultades políticas, sociales, económicas y militares de esta región del mundo, y; un sinnúmero de países con conflictos electorales, con acusaciones de fraudes e irregularidades electorales. ¿Qué ha pasado en el continente de la esperanza del mundo?

En menos de treinta años, se han hecho dos juicios a dos presidentes, dentro de la más perfecta democracia en el mundo. Pero, a la vez en las hijas de ésta, ha habido el surgimiento de gobiernos de fuerzas o de corrientes no del todo democráticas, que han dado al traste de cambios de un extremo a otro extremo, como la indefinición de algunos regímenes, que han roto o complicado la unidad ideológica en la región, dando paso a que otras latitudes ejerzan influencias en la geopolítica de ésta, lo cual lleva a la pregunta, ¿de dónde venimos y hacía donde vamos?

Las situaciones presentes y pasadas en el mundo, sin dudas, se deben a la desviación del hombre ante aquellos valores que se consideran los que detienen el deterioro moral y espiritual del hombre. Los tres pilares que describían los status económicos en el mundo: pobres, clase media y ricos han sido subdivididos como una manifestación de superación en algunos casos, pero a la vez de fracasos en la mayoría. La clasificación de indigentes y pauperrimos representan el fracaso económico de la humanidad. Y, ¿por qué? Por la envidia, codicia y avaricia en la humanidad, no importando punto geográfico, social y económico.

Lo que ha pasado, es que el hombre ha olvidado que somos partes de un todo. Cuando se comenzó hablar de globalización, pudo haberse empujado esta conducta hacía el bienestar general, comenzando con una economía incluyente mundial no excluyente. Mas se continúo en la misma línea de explotación del hombre contra el hombre, las grandes economías globalizadas han contribuido a la desapareción de las pequeñas economías en detrimento de la gran mayoría. La ausencia de amor al prójimo, el individualismo y la búsqueda del placer personal son causantes de esta situación.

Estos tiempos peligrosos que vivimos amenaza con desaparecer la humanidad, pues la misma naturaleza se resiste a soportar las conductas extraviadas del hombre. De ahí que, se han tenidos fuegos destructores en algunos lugares importantes como en California, la Amazona y Australia producto de prolongadas sequías; mientras que en otros lugares lluvias torrenciales, ciclones entre otros fenómenos antagónicos entre sí. En ambos casos, causando daños que afectan a la humanidad, haciéndola más pobre e indefensa.

Las sociedades están en conflictos permanentes tratando de unas hacerse más ricas y las otras de salir de la pobreza. Sin embargo, esa lucha no conviene, se requiere unificar esfuerzos, conocimientos, voluntades, actitudes y aptitudes para que el ser humano pueda salir hacía adelante, en beneficio de la humanidad. No es posible construir un castillo sobre la arena movediza, que es lo que hay en el mundo. Tarde o temprano este enfrentamiento, esta indiferencia se convertirá como un Sunami, destruyéndolo todo.

El hombre está a tiempo de cambiar este equivocado rumbo, y tomar la dirección correcta. Hay dos vías posibles, el hombre por sí mismo entenderlo e inventar las soluciones posibles, o dejarse guiar por el Hacedor de todas las cosas. Esta última, creo que sería la más factible, porque contamos con el Nuevo Testamento, en la Biblia, y ahí se nos dice todo lo que tendremos que hacer para lograr el bienestar común. Comenzando con cuatro pilares: Temor (respeto, reverencia) a Dios, amar a Dios, amar al prójimo y amarse a sí mismo.

En tiempos peligrosos no se puede dormir confiado en que las cosas se van a resolver por sí mismas, sino que hay que accionar. Dios entregó a los hombres la administración de su creación. “No basta rezar (orar),” hay que hacer como los ninivitas, ellos se arrepintieron tomando el camino correcto, y la desgracia que les venía no les llegó. No sigamos destruyendo la base social (familias), no confundamos los únicos dos sexos que refleja el cuerpo humano (varón o hembra), volvamos a hacer buenas obras al necesitado, contribuyamos en buenos conocimientos y en buenas acciones a favor de la humanidad. Entonces, trabajar, trabajar, trabajar.

JPM

