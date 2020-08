Tiempos fáciles

EL AUTOR es ministro cristiano. Reside en La Vega.

Una situación constituye un desafío para el ser humano, en lugar de verla como algo difícil, debe ser vista como fácil. El empeño que prestemos para enfrentar los inconvenientes, nos permite avanzar hacía el próximo escalón, y es ahí la importancia de la situación difícil. Nadie se supera, sino confronta situaciones y tiempos difíciles, lo cual hará de su vida más fácil.

La pandemia del COVID- 19, nos presenta una situación difícil, pero a la vez, varios países están trabajando en dos direcciones fundamentales, en inventar vacunas y en hacer medicamentos que den al traste con ella. Esto será visto, en el futuro como algo fácil, por la manera en que se ha enfrentado. Millones que se han infectados, de los cuales millones se han curados y varios cientos de miles han muertos. Pero, la pandemia será controlada y desaparecerá. Lo difícil, será lo fácil del mañana.

Los cientos de miles de peledeístas que van a salir del poder, tendrán que enfrentar una situación económica difícil, después de tantos años con empleos. Sin embargo, en poco tiempo podrán doblegar ésta a su favor. El valor y la sabiduría utilizada harán su futuro más fáciles. La vida no se acaba, porque se cambie de trabajo, dependerá de la entereza de las personas peledeístas. Esto les traerá mayor conciencia de que los puestos políticos son transitorios.

Los que están o irán a un puestos del Estado, deben tomar nota, son cuatro años los seguros, de ahí en adelante dependerá de varios factores, pero sobre todo de volver a ganar en el 2024. Así que, sus tiempos difíciles, quedaron en el pasado, ahora tendrán una vida más fácil. Sin embargo deben aprender que por más que duren en el poder tendrán que dejarlo en el futuro, ¿cuándo? No sé. Administren sus ingresos correctamente para que tengan tiempos fáciles, en el futuro.

La clave de convertir tiempos difíciles en fáciles, es la Etica. Actuar con pulcritud y transparencia con los recursos del Estado, producen en las personas seguridad y tranquilidad. Hablar de una sociedad en valores, es hablar de Etica, pero no quedarse en palabras; ésta son los valores que deben guiar el proceder de las personas. Y es cierto lo que se dice «no hay corruptos, si no hay corruptores,» pero no hay corruptores, si no hay corruptibles.

En la Biblia, está bien definido que el ser humano fue creado pecable, es decir, con posibilidad de pecar, por eso dice: «Y mandó Jehová al hombre, diciendo: De todo árbol del huerto podrás comer; mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás; porque el día que de él comieres, ciertamente morirás» Gén. 2:16, 17.

Dios no creó al hombre mortal, pues no había muerte para el hombre, a menos que comiera del árbol de la ciencia del bien y del mal, entonces fue creado «mortable,» podía adquirir la condición de morir. En consecuencia, al comer se hizo pecador y mortal, trayendo a así tiempos difíciles para su vida.

Los tiempos difíciles se han hecho fáciles en Jesucristo, quien vino al mundo para morir por nuestros pecados y resucitar para la justificación de nosotros. El produce en el hombre creyente el perdón de pecados y la inmortalidad del alma. En Cristo, están todos los valores que el hombre necesita, para conducirse en una vida apartada del mal.

Cristo es la esperanza para el ser humano, pues él transforma la conciencia de la persona, proveyendo la fuerza interior necesaria para enfrentar las mezquindades del pecado, el temor a la muerte, y dando una razón de existencia al lado del Creador. Cristo hace que los tiempos difíciles se conviertan en fáciles.

