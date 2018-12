Theresa May logra mantenerse al frente del gobierno del Reino Unido

Theresa May

LONDRES.- La primera ministra británica, Theresa May, ha ganado la cuestión de confianza por 200 votos frente a los 117 en contra del ala más euroescéptica de los 317 diputados del Partido Conservador, de forma que a partir de ahora no podrán volver a presentar una moción en 12 meses y May se puede centrar en negociar el Brexit.

En una breve comparecencia a las puertas de su residencia oficial, May ha reconocido que carece del apoyo de “un importante número de diputados” y ha prometido que los escuchará para ejecutar la “misión renovada” del partido: “Entregar el Brexit que votaron los británico”, para lo que ha pedido anteponer el interés nacional y la unidad a las rencillas políticas.

La líder conservadora sale reforzada -ha obtenido más votos que en las primarias de 2016- y dispone ahora de vía libre para retomar su agenda en la cumbre europea de Bruselas que arranca este jueves. Allí buscará alguna garantía que le asegure que la salvaguarda de Irlanda no se convierte en una solución permanente, tal y como critican tanto desde sus filas como desde el resto de partidos.

Todo por el Brexit Los dos años y medio de May al frente del Partido Conservador se han visto eclipsados por el mayor reto al que se podría enfrentar un primer ministro británico: negociar la salida de la Unión Europea. May hizo campaña a favor de la permanencia, pero una vez en el cargo prometió entregar el Brexit votado por el 52% de británicos. A pesar de sus esfuerzos y amenazas -este mismo miércoles amenazaba con cancelar el Brexit si era destituida-, la conservadora no ha recogido el fruto de sus esfuerzos en Bruselas: la mayoría del Parlamento está en contra de su acuerdo y también los 117 tories que han cuestionado su liderazgo este miércoles. Consciente de la profunda división en las filas conservadoras, May ha hecho una oferta en su último alegato de defensa: renunciará a la reelección en las elecciones de 2022 -si es que no hay antes- con tal de poder entregar ese “Brexit exigido por los británicos” en los próximos meses.