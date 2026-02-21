Teoría keynesiana de los ciclos económicos

El autor es economista . Reside en Santo Domingo.

Por Marcelino Lara

Ha sido la teoría económica más conocida y aplicada después de la crisis económica de 1930, consolidándose aún más, después de la Segunda Guerra Mundial.

Sus postulados están sustentados en el famoso libro de Sir John Maynard Keynes titulado Teoría General de la Ocupación, el Interés y el Dinero escrita en 1936.

A Keynes se le conoce como uno de los economistas más importantes e influyentes del siglo XX.

Su obra estuvo orientada a la búsqueda de una solución a la crisis económica del capitalismo en 1930, y en ese afán por encontrar alguna herramienta económica para combatir los ciclos económicos, desarrollo el concepto de la demanda agregada.

Al estudiar y desglosar este nuevo concepto económico indicó que la variable más importante de la demanda agregada es la inversión. De manera que la inversión es el principal motor de la economía, y la inversión tiene una relación directa con los tipos de interés.

Una vez pudo desglosar la demanda agregada, pudo identificar la inversión como la variable más importante para mantener el crecimiento económico, entonces pudo concluir que la caída en los niveles de inversión generaba una insuficiencia en la demanda agregada, y que en esa insuficiencia de demanda esta el origen de las crisis económicas del capitalismo.

Solución

Siendo así, la solución a la crisis económica del capitalismo está en dinamizar nuevamente la demanda agregada para que aumente la producción y el empleo.

De manera que una de las medidas recomendadas para lograr ese objetivo es la aplicación de una política fiscal expansiva a través de un fuerte aumento del gasto público.

Y para contrarrestar la caída de la inversión entonces sólo debemos implementar una política económica que facilite y motive nuevamente a esa variable a través de incentivos fiscales y recortes en los tipos de interés.

Esta ha sido la política económica más aplicada en mayoría de países occidentales después de Segunda Guerra Mundial, y de manera particular los países de Latinoamérica han ejecutado esa política económica con diferente intensidad.

Debemos decir que en el corto plazo, esta política económica ha tenido un relativo resultado positivo porque ha generado crecimiento económico, y ha aumentado el nivel de empleo, pero en el mediano y en el largo plazo llega de nuevo el estancamiento, la devaluación y la inflación, con el agravante de que para continuar con dicho crecimiento económico se necesita continuar expandiendo el gasto público y bajando los tipos de interés.

Un peligroso círculo vicioso que nos hace regresar cada cierto tiempo al mismo punto de partida.

La crisis simplemente se posterga por más tiempo al aplicar las políticas económicas anticiclicas recomendadas por Keynes.

Los ejemplos de las economías de USA y las economías Latinoamericanas ilustran de forma fehaciente esta conclusión.

Es una política económica que funciona relativamente bien en el corto plazo impulsando hacia arriba la demanda agregada, generando crecimiento económico, pero que al pasar el tiempo su impacto sobre la demanda empieza a agotarse ralentizando el crecimiento de la economía y exigiendo cada vez más recursos para impactar favorablemente dicho crecimiento económico.

Al final, se genera un enorme sacrificio fiscal para mantener el modelo funcionando: incentivos fiscales, subsidios, exoneraciones, deudas, etcétera.

La pregunta es, consideran ustedes que esta política económica keynesiana garantizará el nivel de crecimiento económico potencial de República Dominicana en años venideros, sin que aparezca una crisis de graves consecuencias?

