Teófimo López ha sido nombrado el Prospecto del Año en ESPN

LAS VEGAS.- Top Rank tiene una larga historia de contratar peleadores saliendo de los Juegos Olímpicos y convertirlos en campeones y superestrellas. La compañía lo ha hecho una y otra vez, incluso con tres de las más grandes estrellas de su tiempo: Oscar De La Hoya, Floyd Mayweather y Miguel Cotto.

Pregúntele a cualquiera en la compañía y ellos dirán que creen que tienen un joven boxeador en el peso ligero Teofimo López Jr. que tiene la oportunidad de seguir sus pasos considerables.

López, de 21 años, nació en Nueva York, se crió en el sur de la Florida y ahora pelea desde Las Vegas, pero representó al país de origen de sus padres, Honduras, en los Juegos Olímpicos de 2016 y ocupó un lugar destacado en la lista de deseos de Top Rank. Hasta ahora ha sido todo lo que la compañía esperaba.

Desde el momento en que López se convirtió en profesional hace dos años, se veía como una futura estrella y nada cambió en 2018, cuando ganó sus cuatro peleas (tres por nocaut) y subió en la competencia con un nocaut en el sexto asalto de William Silva en julio seguido por un devastador nocaut en 44 segundos de Mason Menard, a quien se puso a dormir boca abajo con una sola derecha que abrió una transmisión de ESPN el 8 de diciembre.

El único inconveniente fue que López sufrió una fractura en su mano derecha contra Silva que requirió cirugía y le costó una pelea, pero regresó con una venganza contra Menard. Después del KO, López hizo su habitual voltereta y luego, en un clip que se volvió viral, se puso una camiseta de los Oklahoma Sooners y asumió la posición del Trofeo Heisman en honor a Kyler Murray, quien había ganado el premio minutos antes en la transmisión previa en ESPN.

El dinámico López (11-0, 9 KOs), quien comenzó a boxear a la edad de 6 años, no solo tiene un enorme talento y potencial gracias a su poder, velocidad, habilidades y ética de trabajo, sino que también tiene un sentido poco común de teatralidad, equilibrio y carisma. Es una combinación que lo convirtió en la opción fácil para el prospecto del año 2018 de ESPN.com.

“Él tiene una tonelada de habilidad. El cielo es el límite y creo que a medida que pasan los años mejorará cada vez más porque se fortalecerá físicamente. Él es muy joven y una vez que consiga la fuerza de hombre, su fuerza de pleno derecho, será un terror “, dijo Brad” Abdul “Goodman, el concertador de encuentros de Top Rank, quien tiene experiencia cuando se trata de evaluar a los boxeadores al que se le encarga construir.

“No habrá nada que lo detenga. Su capacidad de boxeo, su confianza, lo tiene todo. Él tiene todo el paquete para ser una superestrella. La compañía está enamorada del niño. Esperamos grandes cosas en 2019. Top Rank está muy entusiasmado con él “.

López, quien es entrenado por su padre, Teofimo López Sr., y manejado por David McWater, tuvo marca aproximada de 170-20 como aficionado, ganó un título de Guantes de Oro de 2015 y fue a los Juegos Olímpicos. Como profesional, está en la vía rápida y se molesta a veces cuando se le conoce como un prospecto porque ya cree que es un contendiente.

“Estoy en la cima de la cadena alimenticia. Soy el único al que todos quieren vencer o ser. Así que ahora soy el mejor en el deporte como prospecto, pero tú me conoces; no me gusta que me llamen prospecto “, dijo López.

Pero aprecia el reconocimiento de su potencial y, aunque presume de ser jactancioso, no se le muestra arrogante.

“A medida que cada oponente mejora, lo hago ver fácil”, dijo. “Mis habilidades están llegando al punto en que el título mundial se acercará. No dejas que (el bombo) te llegue. No dejas que te llegue a la cabeza. Simplemente sigue haciendo lo que estás haciendo. Fácilmente, con una falta de concentración, puedo hacer que todo se vaya con una pelea, con un error.

“Me he desarrollado mucho desde los Juegos Olímpicos y solo estamos mejorando. Hemos crecido mucho y no puedo esperar a lo que vendrá en 2019 “.

Además de su profundo historial amateur, ha adquirido una experiencia tremenda en el combate con numerosos profesionales destacados, como Shawn Porter, Guillermo Rigondeaux, Gervonta Davis, Yordenis Ugas y Luke Campbell.

López abrirá el 2019 con otra pelea que se supone que será una prueba contra el ex retador al título de peso ligero Diego Magdaleno (31-2, 13 KOs) el 2 de febrero en ESPN y cree que luchará por un título mundial para el final del año.

“El 2019 va a ser muy grande para mí”, dijo. “No importa qué, declaro que en 2019 me convertiré en campeón del mundo. Tengo todas las herramientas. Tengo todo listo para convertirme en campeón del mundo. Cada vez que peleo me hago cargo. Estoy haciendo todo lo posible para siempre robar el show “.

El presidente de Top Rank, Bob Arum, ha quedado impresionado.

“Es ambicioso, él y su padre”, dijo Arum. “El chico es un excelente peleador, tiene mucha habilidad y tiene mucha confianza. Sigue diciéndome que quiere pelear por el campeonato de peso ligero y eso significa ir con (Vasiliy) Lomachenko. Eso podría ser un puente demasiado lejano, pero tal vez no lo sea “.

Teofimo Sr. tiene tanta confianza en el futuro de su hijo como el propio boxeador.

“Sabes que mi padre puede hablar mucho, pero mi trabajo es respaldarlo y seguir haciendo lo que estoy haciendo”, dijo López. “¿Sabes cómo Canelo firmó con DAZN por $ 365 millones? Me ve recibiendo el contrato de $500 millones. Nunca sabes.”

of-am