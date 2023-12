Tenemos la antítesis de Bukele (OPINION)

República Dominicana hoy día está avergonzada ante el mundo. Nuestro modelo de gobierno ha fracasado. Lo que era una especie de ‘cambio’, resultó lo peor. Pensamos íbamos a ser un ejemplo al mundo comparable o superando al presidente Nayib Bukele, pero resultó que fue una farsa.

A esto hay que agregar que nos causa gran pesar y vergüenza ajena que tres veces Bukele ha buscado acercamiento vía comentarios en redes sobre baseball y ha sido ignorado. República Dominicana y el dominicano es hospitalario. Hoy día se está buscando más relaciones con países como Guyana, Angola, Somalia, Nigeria, Jamaica y todo lo que sea de África o afrodescendiente, que a países hispanos y con culturas semejantes a las nuestras.

Mientras el presidente Bukele día a día pone fin al narcotráfico y al crimen organizado, aquí el crimen organizado ha colonizado, no solo a ciudades, sino todas las regiones.

Se viene destapando que el crimen organizado es aliado de gran parte de sectores de la cúpula del partido oficialista.

Mientras Bukele ha cambiado a El Salvador con poco más de 6 mil millones de dólares, nuestro gobierno con 31 mil millones de dólares no han concluido ninguna obra importante y no han llevado a cabo ni siquiera la reforma de la Policía Nacional. Ellos solo han podido cambiar el nombre al jefe, eso en cuatro años. (Esas cifras lo convierten en el Gobierno que más ha pedido prestado en la historia de la República).

Bukele ha sido el gobierno más honesto de Latinoamérica. Bukele hace y luego habla, aquí se habla y luego no se hace nada. Bukele aporta solución, aquí estos nos aportan problemas. Bukele hace la cárcel más grande del mundo y hay una migración de pandilleros a nuestro país que es recibida.Mientras Bukele hace la biblioteca más grande del mundo, aquí se hace el sancocho más grande del mundo.

Mientras Bukele y en todo El Salvador celebran el triunfo sobre las peligrosas maras, aquí el pueblo se lamenta y pide grito de ‘GUERRA CONTRA EL NARCO’ para que la droga no destruya la sociedad y sus hijos. Cada día los puntos de drogas son más visibles.

Mientras en El Salvador los medios atacan a Bukele, el pueblo lo ama. Aquí los medios manipulan la opinión pública, pero en la realidad, la gran crisis, la inseguridad, falta de luz, etc., han convertido a República Dominicana en un infierno de Dante. El milagro de Bukele, fue convertir el país más peligroso del planeta, al más seguro. Aquí de ser el país más seguro con Balaguer, llegamos a ser de los más inseguros del mundo con este «cambio».

Este es el único país donde ya la gente no creen en las estadísticas que dan las autoridades. Los homicidios en la práctica se multiplicaron de forma exponencial y no se habla de las decenas de desaparecidos mensuales, que no aparecen y tal vez, ya están muertos. Los delincuentes arman fosa común clandestina y desaparecen personas.

Bukele es el Presidente que ha convertido los problemas en oportunidad, no se quejó del COVID, sino que ha sentado los cimientos para un país más estable. Bukele es un ejemplo de líder y no ha sido un quejoso que lo fácil lo pone difícil y lo difícil lo vuelve imposible, complicándolo más. Ha sido la queja una política de Estado gubernamental en nuestro país en estos últimos cuatro años.

Finalmente, en este 2024 habrá elecciones, y en este país masivamente la gente está dispuesta a dar un duro voto de castigo…

