Templo de la Fama de Moca, ejemplo nacional

Aquel anciano venerable era respetado por todos en mi comunidad nativa. Era uno de esos iconos humanos que la sociedad tiene como portaestandartes de su identidad y de su historia. Había participado, muy joven aún, apenas 20 años, en el tiranicidio contra Ulises Heureaux. Y siguió siendo fiel, hasta su muerte, a los sentimientos patrióticos, sobre todo a esos sentimientos que el destino reserva para hombres enteros, donde enfrentar la muerte y acosar sus arbitrios, resulta una tarea tan común como el alimento diario. Dudo que haya conocido pues, el miedo.

Como era un niño lo recuerdo entre brumas, pero no he de olvidar la mañana del 31 de mayo cuando mi madre, junto a los Guzmán-Bencosme, que eran nuestros vecinos -yo, con solo once años- acordaron que todos fueran a la calle Duarte, distante a cuadra y media de nuestra casa en la calle Imbert, para observar el momento en que el SIM, que había iniciado la cacería contra la familia de la Maza desde la noche anterior, apresaba en su hogar a don Vicente.

No recuerdo todo, pero he consultado a mayores que yo que estuvieron allí en ese momento, que me dicen que muchos sollozaban, casi a escondidas, por el abuso que se cometía contra aquel viejo ilustre, entonces con 82 años y la muerte lacerante de su hijo Octavio entre sus cargas silenciosas.

En ese justo instante, el integrante de una raza de hombres ya extinguida, salió sereno desde su hogar rumbo a las ergástulas trujillistas, seguro como estaba de que a esa hora sus hijos, con Antonio a la cabeza, y otros mocanos, habían cumplido fielmente la tarea que les correspondía para terminar con la Era de oprobio e indignidad de 31 racimos de sangre.