Temblor 4.7 grados remenea DN y otras zonas RD; no hay daños

SANTO DOMINGO.- Un temblor de 4.7 grados en la escala Richter sacudió este lunes la región Este de la República Dominicana.

Ocurrió a las 5:27 de la mañana.

El epicentro se localizó a 13 kilómentros de Monte Plata y se sintió, además, en el Distrito Nacional, la provincia Santo Domingo, Nagua, Bonao, La Vega y otras zonas.

Hasta el momento, no hay reporte de víctimas ni daños materiales.