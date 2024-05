Teléfonos móviles y elementos químicos

El autor es químico. Reside en Santiago, República Dominicana.

POR HUMBERTO CONTRERAS VIDAL

En ambientes académicos es común encontrar tablas periódicas que contienen 118 elementos químicos. De ellos existen entre 90 y 94 elementos que se encuentran en la naturaleza. Los demás han sido producidos por el hombre a partir de materiales existentes en el planeta Tierra mediante reactores nucleares.

En la fabricación de un celular se utilizan hasta 40 elementos químicos. Entre los cuales se quiere señalar los siguientes: Oro (Au), Platino (Pt), Paladio (Pd), Indio (In), Tantalio (Ta), Cobalto (Co), Litio (Li), Neodimio (Nd), Galio (Ga) y Rutenio (Ru).

Todos estos elementos son esenciales para el funcionamiento y rendimiento del celular. Vienen a ser como los nutrientes estáticos en la estructura del teléfono. Así, el oro se utiliza en contactos y conexiones de circuitos integrados. El platino forma parte del disco duro y sensores que dispone el teléfono.

La fabricación de pantallas táctiles LCD y OLED es posible gracias al indio. El cobalto y el litio son elementos claves en la fabricación de las baterías que proporcionan energía al teléfono. El neodimio, gracias a sus propiedades magnéticas, es un componente fundamental en los altavoces, micrófonos y la vibración que está asociada al teléfono.

El rutenio se utiliza en discos duros y en aplicaciones específicas de memoria. El tantalio es el elemento químico del cual depende la miniaturización de los circuitos electrónicos. El galio es el componente por excelencia de los semiconductores (diodos de luz LED y amplificadores de radiofrecuencias -RF-).

De todos los elementos químicos que se utilizan en la fabricación de un celular se han seleccionado los anteriores atendiendo a dos condiciones. La primera condición es que dichos elementos tienden a ser más costosos que los demás. Y la segunda, algunos de ellos están asociados a conflictos sociales y armados.

El tantalio ha sido y sigue siendo un motor de conflicto armado en la República Democrática del Congo en África. Éste se extrae mezclado, entre otros, con el cobalto a partir del mineral que se conoce como coltán.

El galio está siendo utilizado como arma de respuesta económica por parte de China. Debido a la negativa de Estados Unidos de venderle los chips de menor tamaño que facilitan el desarrollo tecnológico y económico de China.

Los elementos señalados en este texto están asociados, en parte, a las acciones que se están llevando a cabo en términos geopolíticos en las mayores economías del planeta.

El nuevo mundo multipolar está relacionado con el dominio de la extracción, comercialización y utilización en equipos tecnológicos, de los elementos químicos más costosos que están formando parte de los celulares.

huco71@gmail.com

jpm-am