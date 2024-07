Tekashi 69 califica de “corrupto” sistema de justicia dominicano

SANTO DOMINGO.- El rapero Tekashi 69 criticó el sistema de justicia dominico y aseguró que es “muy corrupto” y que se siente feliz de estar de vuelta en los Estados Unidos.

“No se lleven y que no crean todo lo que ven por las redes especialmente de un país que no hay justicia, es bien corrupto. No estoy diciendo todo el mundo, pero con la gente que me tocó si hay mucha corrupción, estoy feliz que ya no estoy en ese país… estoy en mi país con mi familia gracias a Dios y estoy muy orgulloso que no me deje extorsionar ni un peso», afirmó.

Dijo que puede hablar sobre las personas que le pidieron dinero y que lo que está sucediendo con Yailín, su pareja, es porque no pueden atacarlo a él.

Agregó que lo que está sucediendo con la cantante es porque «los dominicanos les gusta ver a los otros dominicanos jodidos».