Técnicamente Luis Abinader perdió las municipales (OPINION)

EL AUTOR es estratega. analista político y económico. Reside en Santo Domingo.

«… es el preludio de la derrota de Abinader en la presidencial».

◼️ El PRM obtuvo una victoria pírrica, a pesar de «los arreglos» de la JCE y de los cientos de miles de millones de pesos gastados.

◼️ Es una victoria muy amarga para Abinader.

◼️ Es una derrota muy dulce para RESCATE RD en las municipales, que, si la entienden y trabajan juntos con un propósito común, servirá para una victoria contundente en la presidencial y congresual.

UN MUY BREVE ANÁLISIS ESTRATÉGICO

Un dato muy importante para nuestro análisis es que, el padrón del 2020 registraba 7,487,040 habitantes hábiles para votar versus el padrón del 2024 que registró 8,105,151 habitantes registrados. Es decir 618,111 (8.2%) habitantes adicionales.

Después de la denuncia de la OEA, sobre el crimen electoral de la evidente compra de votos y la abstención inducida por parte del gobierno Abinader — altísimo en algunas localidades de más de un 70% y en general entorno al 54% según “los arreglos” más recientes de la JCE, para darle cierto crédito y fabricar confianza y legitimidad a un proceso visiblemente corrupto y fraudulento. Y que varios observadores, como Participación Ciudadana denuncian como “DESCARADA COMPRA DE VOTOS” o como lo han definido algunos opinionistas como “ASQUEROSA Y GROCERA COMPRA DE VOTOS”;

Queda muy claro que HA SIDO UNA VICTORIA PÍRRICA, un triunfo amargo, si se analiza el crecimiento del PRM entre el 2020 y el 2024, ahora en el poder, usando miles de millones de pesos de los recursos del estado. Queda evidenciado que estamos delante de un flagrante atentado contra la democracia dominicana.

Con cientos de AUTORIDADES ILEGÍTIMAS elegidas por las minorías oficialistas, quienes con un dispendio in-cuantificable, y que no sabremos hasta conocer el exceso en el próximo déficit fiscal;

Técnicamente, según lo previsto, y a pesar de «LOS ARREGLOS» que se han hecho en la JCE, Luis Abinader y el PRM, cualitativamente sacaron menos votos que los que obtuvieron en el 2020, estando en la oposición, pero (1) usando dinero del narco, y (2) con una OLA a su favor generada por la suspensión de las elecciones. Y todo esto en tiempo de pandemia COVID.

Y ahora estando en el gobierno [ 1,747,822 versus 1,705 554] a penas lograron unos 42,268 mil votos (2.4%) adicionales.

Es un verdadero fracaso como demostraremos más abajo.

Es un muy claro indicador de que muy probablemente Luis Abinader perderá las elecciones de mayo 2024. Obviamente, si y solo si, RESCATE RD logra comunicar y dar “UN MENSAJE CONTUNDENTE” desde la primera vuelta, con un solo contendor, contra el gobierno Abinader —- Como ya hemos recomendado en entrevista de fecha 08.08.23.

Entiéndase que el cerebro humano difícilmente procesa la confusión y la dispersión. Es por ello que, en las principales democracias hay una tendencia natural hacia el bipartidismo. Donde las elecciones son polarizadas.

DEMOSTRACIÓN DEL FRACASO ELECTORAL DE ABINADER Y EL PRM [EN TERMINO REAL]

Entrando en el merito de los resultados, si el PRM fuera una empresa de la familia Abinader, y originalmente lo es; entonces sería una empresa virtualmente fracasada, con resultados cuestionables, mantenida a flote solo con iniciativas poco transparentes, tal vez con cuentas offshores, para la evasión fiscal, etcétera. Fracasada como han sido la mayoría de sus proyectos. Pues los resultados obtenidos por Abinader y el PRM, son mediocres, deshonestos y deficientes. Si usamos, en parte, la técnica de análisis ROPI (Return on Promotion Investments), aplicada a la política y al caso del PRM, así se confirma:

Cuando un estratega o un “product, cathegory or marketing manager” realiza una campaña mercadológica para cualquier producto o categoría de productos usted lo hace buscando participación de mercado, adicional a la que ya tiene. En tal sentido define su presupuesto de inversión —obviamente los candidatos son productos electorales y todos los candidatos de un partido son categorías de productos electorales.

Si usted invierte un millón de dólares en dicha campaña marketing de un producto cuyo tamaño de mercado es de US$ 100 millones de dólares y su resultado es la misma o menor participación de mercado, entonces su campaña fue un total fracaso. Pero si logra una participación adicional, digamos del 10% entonces la campaña se puede considerar buena. Usted invirtió 1 para ganar 10.

Los 42,268 votos adicionales del PRM equivalen a un 2.4% entre los que votaron por ellos entre el 2020 y el 2024; lo que confirma que fue un verdadero fracaso. Si comparamos con los 618,111 habitantes adicionales, en el nuevo padrón del 2024.

Y si comparamos en relación al nuevo universo que fue a votar recientemente, es decir 3,775,587; El PRM solo logró atraer un 1% de dicho universo. A todas luces es un resultado pírrico. Considerando todo el esfuerzo comunicacional, el abuso de recursos públicos, la coacción económica a los partidos, la fuerza militar, las amenazas, y la complacencia del arbitro. Queda demostrado y confirmando que lo que tienen es un liderazgo electoral MUY PÍRRICO, e insostenible en el corto plazo.

Pero está el pequeño detalle de que, el Gobierno Abinader no invirtió un millón de dólares en el proceso que recién culmina, del dinero que le da la JCE, sino miles de millones de dólares, de los fondos públicos, y muy probablemente del dinero que tienen guardado para ellos, resultado de los prestamos, de los casi US$ 40 mil millones de dólares que nadie sabe dónde están. Y del presupuesto nacional.

En una entrevista al presidente del PRM, este se auto delató dejando saber que el monto podría andar por los US$ 3,000 millones de dólares.

Sin ese nivel de gasto, no sacaban más votos que los que sacó cualquier partido mediano. En fin, esos son los 42 mil votos más caros del mundo, y de universos aledaños. Lo que confirma de manera categórica que, el pueblo dominicano en realidad no los quiere.

III. EL PRD, UN GANADOR EN POTENCIA, AHORA SE REQUIERE UNA BUENA ESTRATEGIA, HAMBRE, SUDOR Y PASIÓN PARA LOGRAR EL PODER

En términos relativos y absolutos otro gran ganador, independientemente de la coalición de partidos de la oposición, es el PRD quienes, estando fuera del poder, y sin los recursos que debía otorgarle la JCE, casi DUPLICARON la cantidad de votantes que fueron a las urnas el 18 de febrero 2024 versus marzo 2020.

El PRD obtuvo según datos preliminares de la JCE, poco más 86 mil votos versus los 55 mil del proceso anterior en el 2020 —Sorprende que los medios habían comunicado 138 mil votos, y ahora una significativa disminución. ¿Quién sabrá por qué?

Lo más relevante de ese dato, e independientemente de la ignorancia generalizada es que, según la ciencia política y la mercadotecnia, el PRD ya cuenta con los cimientos sólidos sobre los cuales fundar UN GRAN PROYECTO DE PODER, sea en el corto, mediano o largo plazo.

Todo dependerá del esfuerzo, la ambición y del «hambre de poder» que tengan sus dirigentes. El Ing. Miguel Vargas, con todas las barreras internas y externas, debe estar orgulloso de los resultados municipales obtenidos a nivel nacional.

¿QUÉ HACER PARA MEJORAR EL DESEMPEÑO DEL PRD?

Obviamente, después del proceso electoral de mayo 2024, el PRD debe pasar por un gran proceso de re-ingeniería organizacional y estratégica, para poder lograr UNA NUEVA ERA de desarrollo social, político (democrático) y económico de la República Dominicana. Pues como ya hemos establecido con anterioridad “Miguel Vargas es el único político dominicano, con la verdadera capacidad para desarrollar la República Dominicana”.

Lamentablemente, como ya establecí, a inicios del 2021, A Miguel Vargas, el mejor presidente que podríamos tener los dominicanos, un lujo de presidente, pero hasta ahora no han sabido venderlo. No han sabido convertir sus atributos en aceptación electoral. Y como dicen, no podemos lograr resultados distintos haciendo siempre lo mismo —La frase se l atribuye a Albert Einstein. O como le he observado a algunos miembros de la máxima dirección: “Haciendo menos de la mitad de lo que debemos hacer, obtenemos menos del 25% de lo que deberíamos lograr”. Ciertamente nuestros números pueden y deberán ser mejores.

De la mejor buena fe tengo a bien observar que, [1] su slogan actual “UN PRESIDENTE DISTINTO ”lamentablemente no funciona, es disfuncional para la personalidad del candidato. Aunque es muy similar al “statement” que establecí más arriba (Miguel Vargas es el único político dominicano…) la evidencia y la prueba es que, el PRD y el candidato, en estos 3.5 años ha marcado muy bajo, en todas las encuestas publicadas, también de terceros, y sigue marcando muy bajo, menos de un dígito. Ningún Perredistas con espíritu revolucionario debe conformarse dichas cifras.

El desempeño marketing ha sido más que pésimo. A lo mejor en el PRD no sabemos de marketing estratégico y comunicacional. A lo mejor no creemos en eso.

Ese slogan “UN PRESIDENTE DISTINTO” [2] aplica para un “outsider” [un Milei, un Martelly, etc. Es decir, el Ing. Miguel Vargas no va a salir con una moto-sierra comunicando que va a cortarle privilegios a “la casta”, o que va a eliminar ministerios, etc. Tampoco saldrá a desfilar con muy poca ropa], y el Ing. Miguel Vargas NO es un “outsider” de la Política Dominicana. Pero peor es nada. Con todo el respeto, NO recomendaría invertirle un solo peso a ninguna pieza comunicacional con ese “slogan”. Hasta ahora es un slogan vacío. No tiene “punch” y no genera ni ha generado ninguna emoción. Es decir, no le mueve “el piso” ni la ´azotea a nadie.

Para estos tres meses de campaña hay que lograr un mejor reposicionamiento del PRD y de su candidato. Para lograr resultados superiores AL PISO ELECTORAL que previamente había estimado en una entrevista en REVISTA 110.

PENSANDO EN EL 2028

Independientemente de los resultados de mayo 2024, al PRD hay que ponerlo en condiciones de VENCER ELECCIONES, hay que hacerlo crecer, primero desde el punto de vista cualitativo y después desde el punto de vista cuantitativo.

A pesar de la embestida actual del gobierno, desde el punto de vista de la ciencia política, gracias al esfuerzo personal del Ing. Miguel Vargas, el PRD ya tiene unos cimientos sólidos para ese propósito. Sin el Ing. Miguel Vargas el PRD, esa marca emblemática, principal responsable de la democracia dominicana NO existiría. Por lo tanto, todos debemos trabajar para que cumpla su siguiente misión: Alcanzar un verdadero desarrollo de RD en todas las dimensiones. De manera integral.

Para un próximo proceso, entre 2024 y 2026 sería bueno dedicarlo a realizar un proceso de reingeniería partidaria, el establecimiento de un sistema operativo más ágil, donde se escojan y validen los mejores candidatos para cada territorio, el mejor capital humano y político posible, pero con herramientas científicas.

Para un próximo proceso, entre 2026 al 2028, lo dedicaría a una labor de reposicionamiento estratégico y al crecimiento orgánico del partido. Con el objetivo de ganar la Presidencia.

INDIGNANTE! CRÓNICA DE UN TUMBE ELECTORAL

«… el 18 de febrero como establecimos fue el pleito del tigre y el burro amarrado [y el árbitro «central» apostaba al tigre]».

Si la Junta Central y su impoluto presidente, don Román Jáquez no ven y no vieron la evidencia [entre otras tantas que invaden todas las redes] y que el gobierno ya ordenó borrar, es y fue porque no quieren y no les da la gana de ver —Tuvo que venir la OEA, Participación Ciudadana a indicárselo, y este luego salir con una nueva retórica. Solo palabras vacías.

— Si solo está ahí para ser genuflexo al gobierno Abinader, los partidos de oposición en el próximo proceso mas les vale ponerlo en Jaque. Como hacia Abinader con Castaño Guzmán en 2020. Al punto de lograr suspender las elecciones de febrero 2020.

Algo que don Román Jáquez debería tomar en cuenta es que, los gobiernos pasan, la credibilidad y la buena reputación de un hombre debe ser ganada y debería permanecer en el tiempo. Ya se ha ganado la etiqueta de genuflexo y plegado al presidente Abinader. Ojalá que al arriesgar su buena reputación profesional no haya sido en vano.

Dicho lo anterior, y debido a (1) las denuncias y evidencias de fraude, (2) la falta de credibilidad en el árbitro, pues (3) no ha dado señales reales de imparcialidad, solo cliché y retórica del tipo «duerman tranquilos», más (4) el hecho de que el gobierno Abinader, de manera aviesa y mal sana, ha autorizado los fondos solo 3 días antes del proceso;

Estas elecciones municipales debieron o deberían ser anuladas y/o pospuestas para el 19 de mayo.

De lo contrario todos los partidos debían llamar a toda su militancia a esperar los resultados del 18 de febrero, frente a la JCE, dígase en LA PLAZA DE LA BANDERA “armados” de PANCARTAS, etc. etc. etc. Y estar preparados para luchar contra un gobierno abusador, lleno de delincuentes, funcionarios corruptos y narcos, algunos presos en EE.UU.

LA DEMOCRACIA NO ES GRATIS❗

La democracia dominicana ha costado mucho, como para permitir que un grupo de ineptos, ladrones y corruptos, asustados por su futuro, se roben también nuestra incipiente democracia y el porvenir de las próximas generaciones, condenándolos desde ahora a la miseria y a la pobreza.

LA MECÁNICA DEL DENUNCIADO FRAUDE

Independientemente de su ejecución total o parcial, a lo largo de toda la cadena del proceso electoral, el fraude estaba montado para el momento de transmitir desde la JCE los resultados (que ellos quieren y/o querían) a las Juntas Municipales —Hoy hay problemas en varias localidades y están haciendo “LOS ARREGLOS” a favor del PRM. Según la orden del presidente. Los partidos y sus delegados se dejaron meter varios goles.

Los partidos deben cuadrar sus votos, y estar alertas entre los resultados [por mesas] que se envían o se enviaron para procesar, y los que regresan como resultados, a las Juntas Municipales, según manda la ley electoral.

ANÁLISIS Y LA SUGERENCIA ESTRATÉGICA ESTABLECIDA EN REVISTA 110 EL 08.08.23 PARA GANARLE AL GOBIERNO

«Los diferentes actores deben prestar una mayor atención y consideración a los sabios consejos del Ing. Miguel Vargas, Presidente de la Internacional Socialista, para América Latina, quien conoce todos los casos y buenas prácticas en el proceso de formación de LOS FRENTES AMPLIOS EN AMERICA LATINA, para la conformación de una eventual Alianza en Primera Vuelta, CON EL PROPÓSITO DE SER MÁS CONTUNDENTES, contra la enorme cantidad de recursos que tiene el gobierno y que están dispuestos a usar para retener el poder como sea…» ~ wrv

Entre otros criterios que se deben tomar en cuenta para la realización de una alianza total, de cara a las próximas elecciones, dijimos que se debe tomar en cuenta la enorme cantidad de recursos disponibles del gobierno al momento de enfrentarlo:

El Presupuesto Nacional, US$ 22.8 mil millones de dólares (actualizado al 2024), más unos US$ 40 mil millones de dólares, de los prestamos, que no se sabe donde han ido a parar.

[Importante notar que, el monto actual en las Reservas Internacionales del Banco Central es muy similar al valor del año 2019 Y 2020, lo que significa que casi la totalidad de los casi US$ 40 mil millones que se han tomado prestado, virtualmente se han esfumado.

No hay una sola obra que justifique semejante suma. Imagínese que eso es equivalente a 40 veces el Presupuesto nacional de Haití. Para poner la cosa en perspectiva, también ante un problema y un peligro muy serio que nos acecha. Para que se vea que todo es retórica. Pero lo más extraño es que nadie dice nada]

Indicamos también que una alianza contra del gobierno es necesaria pero no suficiente [ pues no se pueden dejar ciertos factores estratégicos a la suerte].

Dijimos que [PARA SER CONTUNDENTES] debería conformarse UNA ALIANZA GANADORA, desde la primera vuelta e hicimos referencia del costo [mínimo para la oposición] que tiene aumentar un punto porcentual [1 %] en la preferencia del electorado. Para poner en evidencia las debilidades estructurales y el comportamiento anacrónico de los partidos. Pues los fondos de la JCE no dan ni siquiera para hacer crecer un partido un 1% al año. Y esos fondos deben ser gastados o invertidos en la operatividad del día a día.

Llegamos a proponer que un posible esquema consensuado del nuevo gobierno podría ser 40+40+20 [PLD+FP+PRD] indicando que lo importante era recuperar el poder, por el bien de todas las partes. Que, con tal descontento del pueblo dominicano, la fortaleza está en ir unidos, dejando implícito que no importaba tanto quien encabezara el gobierno. Obviamente la selección consensuada debía ser lo más inteligentemente posible.

CONCLUSIÓN Y MÁS RECOMENDACIONES

Una estrategia es un guión para ganar. La Alianza RESCATE RD debe ser total y desde la primera vuelta, para poder SER CONTUNDENTES. Tal vez es la única y mejor manera en que se podría forzar una eventual segunda vuelta.

En principio, no hay condiciones para una segunda vuelta, aunque de manera muy ingenua se argumente que, si la hay, porque hay una lucha entre 3 partidos mayoritarios [PRM, PLD, FP] lo que divide el voto de la población entre tres (3), lo que explica que habría una segunda vuelta.

Como demostraré, no es exactamente así, pues entre dos de esos partidos, que antes eran uno, ahora se canibalizan entre sí:

— El PRM prácticamente sacó en el 2024 sus mismos votos del 2020, apenas un 2% más, mientras el padrón creció un 8.2%.

— En cambio, los votos adicionales que sacó el PLD en el 2020 [1,417,890 aliados incluidos], ahora una buena proporción los tomó la FP: En más de medio millón de votos (520,352) que ahora sacó FP, claramente se puede estimar que cerca de doscientos diez mil votos (209.640) se los sacó al PLD.

— Notar que, comparado con el 2020, La FP creció 67.5% y el PLD decreció alrededor de un 42.3%. Lo que confirma la canibalización.

— Es importante notar que si en las municipales del 2020, la Alianza Rescate RD hubiese existido, habrían ganado por 23,048 votos.

Lamentablemente la FP a pesar de que ha demostrado una mejor ejecución marketing que el PLD, no ha logrado atraer votos de otros nichos o segmentos. Y ahora no tiene ni el tiempo ni “LA FUERZA” para lograr un triunfo individual. Por lo que hay que dejar los egos a un lado y el romanticismo y entender el mensaje fáctico de los números.

Si los simpatizantes del PLD y la FP se unen en el marco de RESCATE RD a esa canibalización se le pone un pare. Pero además la comunicación será más efectiva, clara y contundente hacia la población, las confusiones y las desafecciones en el territorio tenderán a cero. Y ciertamente podrán atraer votos del NO-PARTIDO, para una victoria CONTUNDENTE.

De lo contrario se verificaría la frase lapidaria de Julio Cesar: “Divide e vinces (o “divide e impera” o “divide ut regnes”). Por lo que muy probablemente no habrá otra vuelta hasta el 2028. Con las consecuencias que eso implica para los responsables de canalizar dicha unidad en estos días.

Apostar desde el inicio a una segunda vuelta es un grave error estratégico. Un exceso de confianza en las marcas personales y partidarias. Algunas muy malogradas por el descuido de sus lideres, por diferentes razones, entre ellas defenderse de los ataques del gobierno. Se debe apostar a ganar en la primera. Ir con toda la artillería. No hay dudas de que el gobierno va con todo y un poco más si consideramos el comportamiento genuflexo del presidente y del pleno del órgano electoral.

La oposición NO PUEDE seguir VACILANTE. Si lo hacen que comprendan el riesgo y el peligro personal que corren. Repito ya quedó demostrado que el gobierno no se dará el lujo de que haya una segunda vuelta.

La estrategia para RESCATE RD ganar, entre otros pilares estratégicos, debe estar basada en UNA ALIANZA TOTAL, desde la primera vuelta.

El que se equivoque pierde y lo pagará muy caro. Ahora se requiere un mayor nivel de certeza. Para el 19 de mayo no hay ni puede haber ningún margen de error. Nada puede ser dejado a la improvisación, a la suerte, o a la obra y gracia del señor. No hay espacio para egos, auto-importancias infladas, exceso de protagonismo, islas, monopolio de líneas y retardo comunicacional, triangulación, negligencias, jefes de campañas, voceros, dirigentes, asistentes y asesores dispersos, descuidados o desubicados. Y mucho menos sin un profundo conocimiento, “know-how” e “insights” del mercado electoral de la RD.

Ganares una cuestión de honor. Perder en mayo, sería perder algo más que LA DIGNIDAD, como ya se la han hecho perder a algunos parientes, amigos, ex ministros y directores de la gestión de Medina. Y como bien recordarán los funcionarios del primer gobierno de Leonel Fernández.

En el peor escenario, reelecto Abinader, no quedaría ningún líder de oposición con la cabeza sobre sus hombros. Por lo que, ahora le toca, principalmente al Dr. Fernández la responsabilidad de ser “pan determinado” y ver el juego de la manera más amplia posible; y compensar el posible daño que pudo haberle causado a sus excompañeros, tal vez por malos entendidos. A parte de que ya no habrá más benevolencia departe de Abinader para Fernández.

Lamentablemente, eso es lo que manda el librito de Abinader y sus maquiavélicos asesores. ¿Para qué usted cree que es la Ley 1-24? — No respetarán ningún debido proceso.

El PRM y Luis son un verdadero peligro para el país, ahora más que nunca. Mayo no es solo una lucha por la supervivencia individual del liderazgo tradicional [Leonel, Danilo y Miguel], que son los que más tienen que perder, sino también de la democracia, la cual queda demostrado está en serio peligro. “Luis y el PRM son un peligro para el país” — ojalá que los que hoy sufren persecución, esta vez, les haga más sentido mi “tagline” del 2020 y pongan de su parte para que RESCATE RD gane.

5. A LUCHAR! Así que lo mejor y más inteligente, para todos, es LUCHAR JUNTOS, hasta la última gota de sudor, unidos, con un único propósito común y un único objetivo de verdaderamente RESCATAR LA REPÚBLICA DOMINICANA, con fuerza e inteligencia, para sacar a la “cosa-nostra” que gobierna, cómo sea.

Repito: Cómo sea❗

