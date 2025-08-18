Tasa homicidios se mantiene en 8.2 por cada 100 mil habitantes

Santo Domingo, 18 ago.- La tasa acumulada de homicidios permanece en 8.2 por cada 100,000 habitantes y 25 provincias siguen por debajo de un dígito, mientras la Fuerza de Tarea Conjunta traza un plan estratégico para reducir esos hechos en las nueve demarcaciones de mayor incidencia.

La información fue ofrecida este lunes por la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, al término de la reunión 103 de seguimiento al Plan de Seguridad Ciudadana, encabezada por el presidente Luis Abinader.

La funcionaria precisó que, de acuerdo con las estadísticas de la Policía Nacional, la Procuraduría General y los organismos de seguridad, las denuncias de robos siguen con una tendencia a la baja, al pasar de 55,248 en 2024 a 5,315 en 2025, lo que representa 4,933 menos de este flagelo, afirmó una nota de Interior y Policía.

En cuanto a la operatividad, informó que sigue el patrullaje dirigido a prevenir delitos como carreras clandestinas y maniobras temerarias en motocicletas, además de la aplicación estricta de la resolución que prohíbe armas en centros de expendio de bebidas.

Indicó que el nuevo modelo policial, en pilotaje de prueba-error para avanzar, está en desarrollo en 72 cuadrantes con 119 vehículos asignados y agentes que exhiben nuevo uniforme, equipamiento y estrategias de patrullaje a pie y motorizado.

“Es un ejercicio constante de monitoreo, evaluación y corrección para consolidar un servicio policial moderno, cercano y efectivo”, aseguró.

Ante el incidente ocurrido en Villa Mella, municipio de Santo Domingo Norte, donde un ciudadano apuntó con un arma a varios agentes de la Policía, quienes lo abatieron, Raful sostuvo que el cuerpo del orden está obligado a respetar los derechos de los ciudadanos, pero también la población debe ejercer una convivencia pacífica y respetuosa hacia las autoridades, quienes trabajan para garantizar la tranquilidad.

of-am