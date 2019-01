Joven alemana es elegida nueva ‘Susurradora de ballenas’ en R.Dominicana

FRANKFURT, Alemania.- Svenja Kluge fue electa, a unanimidad, por el jurado compuesto por once miembros como la “Susurradora de Ballenas 2019”, la cual estará durante tres a cuatro semanas en la península de Samaná, República Dominicana.

Kluge, nativa de Múnich, de 26 años de edad, compartirá con las ballenas jorobadas que visitan República Dominicana para aparearse y dar a luz a sus crías durante el período enero-marzo de cada año.

“Svenja cumple con todos los criterios establecidos, por lo que es la embajadora ideal de las ballenas. Además de su trabajo en numerosos proyectos de naturaleza, nos convenció con su experiencia en el sector del turismo, donde trabaja como diseñadora gráfica, fotógrafa y videógrafa, entre otras cosas”, explica Petra Cruz, directora Europea y de la Oficina de Promoción Turística (OPT) de República Dominicana en Alemania.

Cruz agradeció a todos los candidatos que enviaron sus propuestas, al tiempo de manifestar que todos los perfiles de aplicación estaban por encima del promedio de años anteriores y estuvieron muy interesantes.

Un total de 67 candidatos aplicaron para participar en el concurso del “Susurrador de Ballenas”, incluyendo 41 en Alemania, 7 de Austria y 2 de Suiza, así como desde Egipto y Australia hubo una aplicación de cada país.

La campaña integral de marketing On-line de la OPT Alemania, se lleva a cabo en colaboración con los socios “Whale Samaná”, el Centro para la Conservación y el Ecodesarrollo de la Bahía de Samaná y sus alrededores (CEBSE) y el operador turístico Meiers Weltreisen. Este último socio, patrocina el viaje con el vuelo charter de DER Touristik, que inicios sus operaciones desde Dusseldorf a Samaná desde noviembre de 2018, todos los sábados.

Entre las tareas del susurrador se incluyen el acompañamiento en excursiones de observación de ballenas en barco y el registro de los mamíferos marinos avistados. Además, está previsto un viaje de una semana a los atractivos turísticos de la península de Samaná.

La nueva susurradora de ballenas, Svenja, hará el trabajo de ensueño en el 2019 en Samaná, cuyas experiencias serán compartidas en el blog www.susurradordeballenas.com, Facebook, Instagram y otras cuentas en la que siguen al Susurrador de ballenas.

Dato:

Cada año, de enero a marzo, la región de Samaná ofrece un espectáculo natural único: hasta 5,000 ballenas jorobadas visitan la bahía de Samaná.

Esta campaña de marketing On-line ha recibido seis premios desde 2010: el German Gold Award for Online Communication 2018 en la categoría Sustainability, el German Online Communication Award 2018 en Bronze en la categoría Tourism, los Fox Awards 2015 en Gold, the Fox.

Asimismo premios 2014 en Plata, Premio Best of Corporate Publishing Gold 2014 y Premio Best of Corporate Publishing Award Silver 2015.