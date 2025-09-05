Suspenden procedimiento deDIGESETT para adquirir pitos

SANTO DOMINGO.- La Dirección General de Contrataciones Públicas suspendió este viernes el procedimiento realizado por la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT) para la adquisición de 2,894 silbatos por un valor de 5,6 millones de pesos.

Al disponer la suspensión argumentó que hubo falta de estudios previos y que la medida tiene carácter cautelar y correctivo.

Dijo que busca que la entidad contratante ajuste su proceso a la normativa vigente y garantice los principios de eficiencia, transparencia y publicidad.

De su lado, Digesett defendió este proceso alegando que forma parte de un procedimiento administrativo normal, con los debidos criterios de transparencia y apegado a las disposiciones legales.

Recordó que los pitos constituyen una herramienta de trabajo esencial para los agentes de tránsito.

