Suspenden procedimiento deDIGESETT para adquirir pitos

imagen

SANTO DOMINGO.- La Dirección General de Contrataciones Públicas suspendió este viernes el procedimiento realizado por la  Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT) para la adquisición de 2,894 silbatos por un valor de 5,6 millones de pesos.  

Al disponer la suspensión argumentó que hubo falta de estudios previos y que la medida tiene carácter cautelar y correctivo.

Dijo que busca que la entidad contratante ajuste su proceso a la normativa vigente y garantice los principios de eficiencia, transparencia y publicidad.

De su lado, Digesett defendió este proceso alegando que forma parte de un procedimiento administrativo normal, con los debidos criterios de transparencia y apegado a las disposiciones legales.

Recordó que los pitos constituyen una herramienta de trabajo esencial para los agentes de tránsito.

sp-am

ShawnnaP
ShawnnaP
6 minutos hace

0
0
Responder
WILLIAM
WILLIAM
12 minutos hace

CASI 2000 CADA PITO. REALMENTE, SALEN A RD$500 CADA UNO, PERO LOS 4 MILLONES RESTANTES SON PARA LA REPARTICION. DICIEMBRE VIENE POR AHI Y HAY QUE TENER POR LO MENOS EL 20%-25% PARA EL INICIAL DE LA NUEVA YIPETA O DE LA TODO TERRENO…

0
0
Responder
Juan
Juan
13 minutos hace

Cómo diría Ventura: ¿pitaste?

0
0
Responder
Felix V
Felix V
35 minutos hace

Con razon es que andan poniendo multas hasta a los que nunca le han puesto la mano a un guia y llevandose motores hasta de los parqueos

1
0
Responder
El profe
El profe
36 minutos hace

Cada silbato sale a 2,500 pesos, vienen enchapado en oro

1
0
Responder
Melvi
Melvi
39 minutos hace

Otro robo

1
0
Responder
Domingo Má
Domingo Má
43 minutos hace

RD$ 2,000.00 cada pito ? Ahí está incluida la comisión de 150% , se supone, que tienen que tener 3 cotizaciones. Los pitos plastico salen más económicos

1
0
Responder
WILLIAM
WILLIAM
13 minutos hace
Responder a  Domingo Má

ASI ES, CASI 2000 CADA PITO. REALMENTE, SALEN A RD$500 CADA UNO, PERO LOS 4 MILLONES RESTANTES SON PARA LA REPARTICION. DICIEMBRE VIENE POR AHI Y HAY QUE TENER POR LO MENOS EL 20%-25% PARA EL INICIAL…

0
0
Responder
Charloo
Charloo
47 minutos hace

Los pitos salen a mas de $1,800 pesos.
Jajajaja…. bienen enchapados en oro 18 kilates.

0
0
Responder
Charloo
Charloo
50 minutos hace

Si compras 2,984 pitos co. $5,600,000 pesos, cada pitos cuesta $1,894.00 pesos. Creo es muy caro.????.

0
0
Responder
Charloo
Charloo
53 minutos hace

No creo que pito cueste $1,000 pesos.

0
0
Responder
Pildorin
Pildorin
1 hora hace

Pero y que jodio pito son esos tan caros casi 2.000 pesos cada pito

0
0
Responder
El profe
El profe
34 minutos hace
Responder a  Pildorin

PRM sinónimo de delincuentes, es un abuso eso

0
0
Responder
SaveIsrael
SaveIsrael
1 hora hace

Ignorante peridico. Las personas le dicen pito al silbato que viene de la palabra silvar. El pito tiene muchos significados el cual también significa silbar pero de forma ruda y desagradable en contra de otra persona. También, significa pene, un tipo de verdura, entre otras cosas. Para la próxima diga pito y entre comillas «Silbato»

0
0
Responder
SaveIsrael
SaveIsrael
1 hora hace
Responder a  SaveIsrael

El Dominicano/a ya tiene que mejorar su forma de hablar y de llamar las cosas como son, no todo vehiculo es una Jeepeta. Llame cada cosa por su nombre y veran que el alfabetismo bajará en la Rep. Dom.

0
0
Responder