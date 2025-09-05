Suspenden procedimiento deDIGESETT para adquirir pitos
SANTO DOMINGO.- La Dirección General de Contrataciones Públicas suspendió este viernes el procedimiento realizado por la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT) para la adquisición de 2,894 silbatos por un valor de 5,6 millones de pesos.
Al disponer la suspensión argumentó que hubo falta de estudios previos y que la medida tiene carácter cautelar y correctivo.
Dijo que busca que la entidad contratante ajuste su proceso a la normativa vigente y garantice los principios de eficiencia, transparencia y publicidad.
De su lado, Digesett defendió este proceso alegando que forma parte de un procedimiento administrativo normal, con los debidos criterios de transparencia y apegado a las disposiciones legales.
Recordó que los pitos constituyen una herramienta de trabajo esencial para los agentes de tránsito.
sp-am
CASI 2000 CADA PITO. REALMENTE, SALEN A RD$500 CADA UNO, PERO LOS 4 MILLONES RESTANTES SON PARA LA REPARTICION. DICIEMBRE VIENE POR AHI Y HAY QUE TENER POR LO MENOS EL 20%-25% PARA EL INICIAL DE LA NUEVA YIPETA O DE LA TODO TERRENO…
Cómo diría Ventura: ¿pitaste?
Con razon es que andan poniendo multas hasta a los que nunca le han puesto la mano a un guia y llevandose motores hasta de los parqueos
Cada silbato sale a 2,500 pesos, vienen enchapado en oro
Otro robo
RD$ 2,000.00 cada pito ? Ahí está incluida la comisión de 150% , se supone, que tienen que tener 3 cotizaciones. Los pitos plastico salen más económicos
ASI ES, CASI 2000 CADA PITO. REALMENTE, SALEN A RD$500 CADA UNO, PERO LOS 4 MILLONES RESTANTES SON PARA LA REPARTICION. DICIEMBRE VIENE POR AHI Y HAY QUE TENER POR LO MENOS EL 20%-25% PARA EL INICIAL…
Los pitos salen a mas de $1,800 pesos.
Jajajaja…. bienen enchapados en oro 18 kilates.
Si compras 2,984 pitos co. $5,600,000 pesos, cada pitos cuesta $1,894.00 pesos. Creo es muy caro.????.
No creo que pito cueste $1,000 pesos.
Pero y que jodio pito son esos tan caros casi 2.000 pesos cada pito
PRM sinónimo de delincuentes, es un abuso eso
Ignorante peridico. Las personas le dicen pito al silbato que viene de la palabra silvar. El pito tiene muchos significados el cual también significa silbar pero de forma ruda y desagradable en contra de otra persona. También, significa pene, un tipo de verdura, entre otras cosas. Para la próxima diga pito y entre comillas «Silbato»
El Dominicano/a ya tiene que mejorar su forma de hablar y de llamar las cosas como son, no todo vehiculo es una Jeepeta. Llame cada cosa por su nombre y veran que el alfabetismo bajará en la Rep. Dom.