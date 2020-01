Surge en NJ movimiento de apoyo “Amigos de Yomare Polanco”

UNION CITY, Nueva Jersey.- Más de medio centenar de dominicanos formaron el pasado sábado el movimiento “Amigos de Yomare Polanco” en apoyo a su candidatura a diputado por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) en la circunscripción 1 en los Estados Unidos.

Durante el encuentro participaron profesionales, empleados privados, estudiantes, amas de casas y propietarios de pequeños negocios, quienes aseguraron no pertenecer a ninguna organización política dominicana.

Todos se comprometieron a trabajar como “Los Trinitarios”, a captar cinco adeptos cada uno entre familiares, amigos y relacionados, y estos a la vez hacer lo mismo sucesivamente.

“Y estamos en Unión City porque Dios y la patria nos une, esa es la realidad; además, por mujeres y hombres como ustedes hay un candidato a diputado como yo”, dijo el doctor Polanco.

“Quiero decirles a todos que muchas cosas han pasado, no solamente la nieve de hoy, y qué bueno que ustedes desafiaron este frío y esta carretera tan peligrosa como están hoy, porque hasta para aparcar un carro hay problemas”, sostuvo.

“Esta noche ha habido varios accidentes, pero el más bello es que estemos juntos, y les voy a decir por qué: primero se convocó al lanzamiento del comando de campaña del PLD en Unión City, y todos los que están aquí lo están apoyando, así es que ustedes están fuertes; pero qué sucede, el comando de campaña quiere estar con el doctor Polanco”.

“Tengo que decirlo; no es jactancia ni pedantería, porque las cosas de Dios hay que decirlas como son, porque son testimonios que uno da a diario que Dios hace en nuestras vidas y nosotros no vivimos en Unión City pero sí he estado relacionado muy estrechamente con la vida de la ciudad, como he estado relacionado con toda la comunidad dominicana en el exterior y podemos hablar de Trenton, Filadelfia, Maryland y Virginia.

Pero el que ustedes hayan tomado tiempo para hoy cambiar el lanzamiento del “Comando de Campaña del PLD” a los “Amigos de Unión City a favor del doctor Polanco”, eso es mucho con demasiado y se lo agradezco a Dios que nos da esa distinción, porque me da la oportunidad de servirle a ustedes y decirles no se apuren que no lo vamos a defraudar”, afirmó.

“Vamos a trabajar día y noche, así como ustedes han llegado aquí, con esta inclemencia del tiempo, así mismo vamos a trabajar contra viento, marea y tsunami para que los derechos de todos los dominicanos en el exterior sean confirmados, no solamente valorados, sino llevado a cabo a su finalidad para que cada hijo, nieto, sobrino, vecino y nosotros mismo podamos disfrutar como cualquier ciudadano dominicano disfruta en la República Dominicana”.

Concluyó su intervención expresando que “este que está aquí, por todo lo que le he dicho, pasión, energía, deseos, flexibilidad, sensibilidad y sobre todo porque Dios me ha dado las gracias de trabajar por la gente”. (A seguida estalló un coro “mírenlo ahí, Yomare diputado”.

Otros que hablaron en el acto, bendecido por el reverendo Hilario Crispín, fueron Bienvenido Paredes, Doris Ramos, Eleazer Galán y Ramón Sánchez, entre otros, quienes destacaron las cualidades del candidato y lo beneficioso que será su triunfo para la comunidad quisqueyana en ultramar.

Varios de los presentes, entre ellos Juan Antonio Contreras, Manuel Domínguez y Martha de González, coincidieron en expresar que por las manifestaciones de apoyo que Polanco viene recibiendo por sectores quisqueyanos que no incursionan en política en la circunscripción 1, lo ha convertido en el candidato de mayor aceptación entre los demás aspirantes peledeistas en Nueva York, Nueva Jersey, Connecticut, Pensilvania, Washington DC, Maryland, Massachusetts y Rhode Island, entre otros lugares.

Al final de la actividad hubo una cena, música bailable y los presentes adquirieron cientos de ejemplares conteniendo su programa legislativo.

