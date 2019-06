Supuesto narcotrafcante niega haber mandado matar a expelotero David Ortiz

SANTO DOMINGO.- El joven cuya foto aparece publicada en las redes sociales como el supuesto narco que mandó a matar al exjugador de los Medias Rojas de Boston, David Ortiz (Big Papi), se desvinculó de ese hecho.

“Quiero hacer una aclaración. Mi nombre es Joel Galván, he visto que me están vinculando al caso David Ortiz, me gustaría que me desvinculen de este tema”, expresó el joven a través de un video colgado en la cuenta de instagran “entelevisiónRD”.

Dijo que “actualmente me encuentro en Estados Unidos por asuntos personales y estoy a disposición de cualquier interrogatorio de cualquier tipo hacia mi persona. Me reitero a sus órdenes”.

Agregó que no conoce a ningunas de las personas involucradas en el incidente en que el exjugador estelar de las Grandes Ligas y el comunicador Jhoel López resultaron heridos de bala este domingo mientras compartían en el bar Dial, de Santo Domingo Este.

Aunque las autoridades no han rechazado ni confirmado la teoría del ataque de asesinos a sueldo, en las redes se especula sobre una supuesta relación extramarital del “Big Papi” con la esposa de un capo como detonante del incidente.