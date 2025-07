Sugerencias a la DGII y al nuevo ministro de Finanzas (OPINION)

El autor es contador público autorizado. Reside en Miami.

Eludir con trucos, facturas apócrifas y toda la creatividad dominicana se convierte en la cultura de “yo no pago, tengo pérdidas”, y aunque se tengan 2 mil inspectores diarios vigilando todas las facturas electrónicas y movimientos bancarios, es mucho esfuerzo para la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), que debe bajar su costo de recaudación y recaudar a todos, sin excepción, formal, informal, militar o civil.

Todos deben pasar por la DGII, ir con su asesor y ofrecer sus movimientos de ingresos al mes y luego hablamos de desgravaciones, cantidad de hijos, etc. etc. para devolver, si pagasteis de más o cargar diferencia con ajuste anual, aunque tengan régimen simplificado

Solución de técnicos del gobierno es poner un impuesto mínimo sobre los ingresos brutos de todos al mes. Hacerlo simple, quiere decir, que todas las empresas, comerciantes, emprendedores, profesionales van a pagar de sus ventas o ingresos recibidos limpios un 3% mensual y yo se lo voy a acreditar con su pago de Impuesto Sobre la Renta, ajustado cada 6 meses según cada caso en particular

Enfoque del plan

Usar el multiplicador fiscal medido como el cociente entre la variación del producto interno bruto (PIB) y el cambio en el gasto público, o la política tributaria, me explico.

Es priorizar el gasto, tanto el corriente como el de capital, mediante herramientas de análisis de costo-beneficio, evaluaciones de impacto y la aplicación de un presupuesto basado en resultados.

En la actualidad, existen numerosas partidas que hay que reducir o eliminar. El déficit financiero del sector eléctrico, que supera el 1.4% del PIB, y los subsidios no focalizados constituyen gastos corrientes ineficientes que deberían sustituirse por proyectos de inversión pública.

El subsidio a los combustibles, que esta semana se situó en poco menos de 204 millones de pesos, aunque ha superado en ocasiones los mil millones de pesos en siete días, debe eliminarse porque beneficia principalmente a los hogares de mayores ingresos.

Dicho subsidio es distorsionador, dado que reduce el impacto que debe tener el alza de los precios internacionales sobre la demanda local de combustibles, situación que se traduce en una demanda superior a la óptima, lo cual acentúa el déficit de las cuentas externas.

La visión tributaria y fiscal de Magín Díaz, cuando ejerció el cargo de director de la DGII, fue eficaz y debe enfocarse ahora en contraer la evasión de impuestos por una suma equivalente a un 4% del PIB. Lograr ese objetivo permitiría recortar algunas tasas impositivas muy altas que, lejos de aumentar las recaudaciones, provocan su descenso.

Volver a la escala de las 5 grandes categorías: 1ra, Inquilinato arrendamientos, etc., 2da, dividendos y todo ingreso electrónico, 3ra el comercio, hasta los agricultores pagaran en base a sus ventas cobradas, no facturadas, 4ta categoría todas las profesiones liberales, ocultas y por encargo de terceros y la 5ta todo lo retenido de cualquier fuente incluye asalariados, o no.

Para ser equitativos, algunas empresas que tendrán que pagar un 4% porque ganan más, algunos monopolios tendrán que pagar un 5% porque tienen mayor rentabilidad y, finalmente, la Cervecería, que es un monopolio con alta rentabilidad, la tasa que le corresponde es un 6% de sus ventas.

“Ese va a ser tu Impuesto Sobre la Renta, y se lo monto así, a todo el mundo, yo calculé eso y da un 2% más del Producto Interno Bruto, de aumento en las recaudaciones, eso solo, ahora, eso hay que tener pantalones para hacerlo, y tú lo puede vender, y decir se acabó ya, ahora vamos a redistribuir, porque no es posible que nosotros queramos que sea el trabajador, a través del IVA, que esté haciendo la mayor contribución impositiva”, dijo Andy Dauhjre.

Apoyemos a Magín Díaz

jpm-am