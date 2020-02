Sugeiry Monsac tras ser la primera dominicana en la WNBA

SANTO DOMINGO.- La capitana de la selección nacional de baloncesto femenino, Sugeiry Monsac, tuvo la oportunidad de convertirse en la primera dominicana en jugar en la WNBA en 2008.

Luego de tener un gran año en la primera división de la liga de Israel, Monsac viajó hasta la República de Bosnia y Herzegovina para firmar un contrato de un año en ese país, cuando los directivos del Atlanta Dream gestionaron los servicios de la centro criolla pero ya había pactado en esa región.

En julio del 2008, Bosnia y Herzegovina pasaba por un problema político tras la captura de seis malhechores que participaron en el llamado Genocidio de Bosnia, que se refiere a la guerra que tuvo el país a principios de los 90.

Por esa razón, la jugadora no pudo salir del país y realizar los exámenes médicos que exigía el conjunto de la WNBA.

“Era imposible salir de Bosnia en ese momento, tenía que demostrar para hacer el equipo de Atlanta y solo restaban dos semanas para que comenzaran la Liga de Verano”, dijo Monsac a ser entrevistada para el programa Stalkean2 que se transmite todos los viernes por ColimdoTv.

Sugeiry no sabía que Atlanta la había solicitado

Tras la intensidad de los entrenamientos y la fatiga que le dejó el torneo de Israel, Sugeiry estaba desconectada de las noticias de baloncesto cuando recibió cuantiosas llamada y mensajes de felicitaciones por los rumores de firma con un equipo de la máxima competición de ese deporte.

“Mi agente me llamó diciéndome que vaya a la República Dominicana y me pareció extraño porque él ya sabía que tenía un contrato en Bosnia. Luego comenzaron las felicitaciones en las redes sociales, entonces me enteré de esa noticia”, adujo.

La pívot terminó su temporada en Bosnia y Herzegovina y sufrió una lesión en el menisco.

Las conversaciones con el equipo de Atlanta Dream se fueron mermando y tras la desesperación de estar sin representar ningún equipo la baloncestista firmó en la liga de Polonia.

of-am