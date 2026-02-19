Suecia anuncia paquete ayuda a Ucrania por 1.200 MM de euros

SUECIA 19 Feb.- Las autoridades de Suecia han anunciado este jueves otro paquete de ayuda a Ucrania valorado en 12.900 millones de coronas suecas (unos 1.200 millones de euros), el cual es uno de los mayores hasta la fecha y está destinado principalmente a reforzar el sistema de defensa aérea ucraniano.

El Ministerio de Defensa sueco ha indicado en un comunicado que el paquete incluye munición y sistemas armamentísticos de largo alcance, además de proyectos de innovación cuyo objetivo es «identificar nuevas soluciones a los problemas del Ejército ucraniano». Asimismo, también busca «financiar la participación de Suecia en iniciativas de capacitación bilaterales y multilaterales, y fondos para el suministro de material donado previamente».

«A casi cuatro años del inicio de la invasión rusa, el apoyo de Suecia a Ucrania sigue siendo inquebrantable, y la contribución militar es de vital importancia para reforzar la defensa del país frente Rusia», recoge el texto.

En este sentido, ha aclarado que estos paquetes de apoyo se basan en «prioridades y necesidades de Ucrania, que ha solicitado específicamente este tipo de respaldo para la defensa aérea, sistemas de armamento de largo alcance y munición».

«Seguimos realizando y participando en actividades de entrenamiento bilaterales y multilaterales para desarrollar la capacidad de defensa de Ucrania. Estas actividades incluyen entrenamiento con material que Suecia ha donado a Ucrania y contribuciones a iniciativas multilaterales de entrenamiento», ha recalcado.

«Suecia seguirá apoyando los fondos internacionales para la adquisición conjunta de material, creados en el marco de mecanismos como el Grupo de Contacto de Defensa de Ucrania y el mecanismo de donación de la Lista de Requerimientos Prioritarios de Ucrania (PURL)», ha zanjado.

of-am