Subsecretario Defensa EE.UU. y Ministro RD recorren la frontera

El ministro de Defensa de República Dominicana, teniente general Carlos A. Fernández Onofre, y el subsecretario de Defensa de los Estados Unidos para Asuntos del Hemisferio Occidental, Joseph M. Humire, mientras inspeccionaban las principales dotaciones militares en la frontera domínico-haitiana.

DAJABÓN.– En el marco de un programa de cooperación bilateral en materia de seguridad y defensa, el ministro de Defensa de la República Dominicana, teniente general Carlos A. Fernández Onofre, ERD, y el subsecretario de Defensa de los Estados Unidos para Asuntos del Hemisferio Occidental, Joseph M. Humire, inspeccionaron las principales dotaciones militares en la frontera domínico-haitiana, desde Manzanillo hasta Dajabón.

Durante la jornada el Subsecretario de Defensa recibió informaciones del Ministro de Defensa asi como del comandante general del Ejército, mayor general Jorge Iván Camino Pérez, ERD, y del director del CESFRONT, general de brigada Jose Rodríguez Coste, ERD., sobre las acciones del Estado en la zona para enfrentar el narcotráfico, el tráfico ilícito de personas y mercancías así como otros retos de seguridad transnacional.

“El recorrido permitió al alto funcionario estadounidense obtener una visión más clara y directa de la complejidad de la frontera y de la dinámica interagencial en que participan el Ejército, el CESFRONT y demás dependencias de las Fuerzas Armadas, en coordinación con otros organismos competentes”, dice una nota de prensa de la Presidencia de la República Dominicana

Agrega que la presencia del Subsecretario de Defensa en la frontera refuerza el compromiso de los gobiernos dominicano y estadounidense de continuar trabajando como socios estratégicos para garantizar la seguridad fronteriza, la estabilidad regional y el desarrollo económico y social de la isla.

sp-am