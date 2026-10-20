SP presenta plan fortalecer la atención médica en 3 provincias

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SANTO DOMINGO, D. N.– El Ministerio de Salud Pública presentó los resultados de la evaluación del nivel de madurez de las Redes Integradas de Servicios de Salud (RISS) en siete regiones de la República Dominicana, junto con el Plan de Reducción de Brechas de la RISS Cibao Sur 2027, orientado a mejorar la coordinación y la capacidad de respuesta de los servicios médicos en las provincias La Vega, Monseñor Nouel y Sánchez Ramírez.

La evaluación identificó avances en la organización territorial de la atención sanitaria, así como desafíos relacionados con la coordinación institucional, la gobernanza y la sostenibilidad financiera, aspectos considerados fundamentales para consolidar un modelo de atención centrado en las personas y basado en la Atención Primaria de Salud (APS).

El proceso contó con el acompañamiento técnico y financiero de la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS), además del apoyo financiero del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

La presentación estuvo encabezada por el ministro de Salud Pública, Víctor Atallah, junto con Edward Guzmán, de SeNaSa; Bernardino Vitoy, representante interino de la OPS/OMS; Elisa Prieto, representante entrante de ese organismo; Ana María Díaz, representante del PNUD, y la viceministra de Fortalecimiento y Desarrollo del Sector Salud, Yudelka Batista, además de representantes de instituciones gubernamentales y organismos de cooperación.

Evaluación identifica avances y brechas en los servicios sanitarios

Durante su intervención, el ministro Víctor Atallah destacó que la evaluación permite identificar las áreas que requieren intervención para avanzar hacia una mayor integración de los servicios de salud y garantizar una atención continua a la población.

Atallah explicó que la atención sanitaria debe entenderse como un proceso integral que comprende la prevención, el diagnóstico, el tratamiento, la referencia y el seguimiento de los pacientes, y no como una consulta aislada.

Entre los resultados presentados, el componente de organización de la atención con enfoque territorial obtuvo un 56 % en Cibao Sur, un 47 % en Yuma y un 64 % en Cibao Noroeste.

En cuanto al financiamiento suficiente y sostenible, las puntuaciones fueron de 44 % en Cibao Sur, 34 % en Yuma y 49 % en Cibao Noroeste, lo que evidencia la necesidad de continuar fortaleciendo los mecanismos financieros que respaldan la prestación de los servicios sanitarios.

La evaluación se desarrolló mediante la metodología de madurez de las RISS de la OPS, que contempla cinco niveles: inicial, en desarrollo, definido, integrado y óptimo.

El proceso incluyó ejercicios de evaluación y consenso entre los niveles nacional, regional y local, así como la aplicación de 403 encuestas a usuarios de centros de primer nivel de atención, centros diagnósticos y hospitales municipales y regionales.

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