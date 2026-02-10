Sostenibilidad hidroeléctrica y empleos en Monseñor Nouel

La provincia de Monseñor Nouel, históricamente reconocida por su exuberante vegetación y su régimen de lluvias constante, se encuentra en un punto de inflexión gracias al aprovechamiento estratégico de sus recursos hídricos.

Visto sus valiosos aportes, la puesta en marcha de proyectos hidroeléctricos no debe verse meramente como una obra de ingeniería civil, sino como un modelo de desarrollo integral que responde a las carencias sociales y económicas de la región.

Por tanto, mediante la captura de la energía cinética de los ríos, la provincia ha comenzado a transformar el potencial de sus montañas en un bienestar tangible para sus ciudadanos, sobre todo, ahora que estamos carentes de empleos, debido al cierre de “Falcondo” y la empresa textilera “Dos Ríos”.

Uno de los aportes más significativos de estas obras es su impacto directo en la reducción del desempleo, debido a que el marco de las fases de planificación y construcción de complejos como la hidroeléctrica de Río Blanco, se genera una demanda masiva de mano de obra local y según datos de la EGEHID (Empresa de Generación Hidroeléctrica), la inversión constante en obras civiles y mantenimiento en la zona, que ha superado los RD$188 millones en ciclos recientes, asegura plazas laborales estables que permiten a los residentes de municipios como Bonao y Maimón, principalmente en comunidades como Blanco, encontrar sustento en su propio territorio sin necesidad de emigrar a otros países.

La preparación técnica ha sido un subproducto invaluable de esta industria, en razón de que la necesidad de contar con personal capacitado para la operación de turbinas y sistemas de control ha motivado alianzas educativas que transforman a los jóvenes de comunidades rurales en expertos en electromecánica, lo que permite que el nivel académico de la provincia se eleve, creando una clase trabajadora competitiva y apta para los desafíos del mercado laboral moderno, además de alejarlos de la informalidad y la precariedad.

En términos de responsabilidad social, los proyectos gestionados por el Estado han servido para saldar deudas históricas, ya que poblaciones como Blanco y Arroyo Toro han sido testigos de la construcción de caminos vecinales y centros comunales que funcionan como albergues y espacios de cohesión, por eso, recientemente, se han impulsado infraestructuras en Los Quemados y Sonador, demostrando que el progreso energético llega acompañado de mejoras en la salud y la calidad de vida de las familias serranas.

El compromiso con la reforestación es quizás el legado más duradero de estas iniciativas. Conscientes de que sin bosques no hay agua, se han consolidado acuerdos con la Federación de Campesinos hacia el Progreso para la vigilancia de cuencas, por lo que estos programas no solo protegen la biodiversidad de la Cordillera Central, sino que garantizan la vida útil de las represas al evitar la sedimentación, asegurando que las futuras generaciones también puedan beneficiarse del recurso hídrico de forma perpetua.

Un caso de estudio excepcional en la zona es la Microcentral Hidroeléctrica de El Capá. Este proyecto representa la cúspide de la autogestión comunitaria: una pequeña planta que aprovecha el caudal local para dotar de energía a familias que antes vivían en la oscuridad. La comunidad de El Capá es una muestra que no se necesitan megaestructuras para cambiar la realidad de un pueblo; lo que demuestra que la organización social combinada con la tecnología hidráulica permite que la comunidad sea dueña de su propio destino energético y administrador de sus recursos.

El fenómeno del ecoturismo ha florecido a la sombra de los embalses, entre los que es justo destacar Blanco, Tireo, Tireito y Arroyón, además de la casa de máquinas del Proyecto Hidroeléctrico Pinalito y las zonas de reserva. El entorno de las hidroeléctricas ha transformado paisajes antes inaccesibles en destinos de primer orden. La zona de la Loma de Blanco y los senderos que rodean las cuencas de los ríos Yuna y Masipedro atraen hoy a visitantes nacionales, fomentando la creación de pequeños negocios de hospedaje y gastronomía que diversifican la economía local más allá de la minería tradicional.

Aguas desperdiciadas

Un aspecto crítico que estos proyectos abordan es la gestión del abastecimiento de agua, especialmente, en una región donde las lluvias suelen ser copiosas, resulta paradójico que muchas comunidades sufran por la falta de agua potable o de riego. Las presas actúan como reguladores vitales, almacenando el recurso para distribuirlo de manera equitativa durante las sequías, garantizando a la vez, que el sector agrícola de Monseñor Nouel cuente con un flujo constante para sus cultivos de café, cacao, arroz y otros cultivos con carácter de importancia.

La paradoja de las aguas desperdiciadas es un tema de profunda reflexión valorativa. Durante décadas, millones de metros cúbicos de agua producto de las lluvias se pierden y provocan inundaciones destructivas. La construcción de infraestructuras permite “cosechar” esta agua hasta convertirla en energía limpia y barata, mitigando al mismo tiempo, el impacto de los fenómenos climáticos extremos que suelen golpear a las poblaciones más vulnerables de la provincia Monseñor Nouel.

Pueblos como Pinalito han servido de ejemplos de desarrollo, tras la llegada de la hidroeléctrica lo que ha significado la salida de la oscuridad y el aislamiento, por lo que en estos lugares, el acceso a una energía limpia y estable ha permitido el nacimiento de microempresas y el mejoramiento de los servicios de salud y la educación, en consecuencia, la ejecución de este tipo de proyectos, es una inversión en la dignidad del ser humano y en la modernización de los servicios básicos fundamentales que toda sociedad merece.

Es imperativo que la provincia continúe fortaleciendo este modelo de desarrollo. La integración de la comunidad en la vigilancia y disfrute de los beneficios hidroeléctricos es la única garantía de éxito a largo plazo, ya que al valorar cada gota de lluvia y cada rincón de sus montañas, Monseñor Nouel asegura un futuro de prosperidad donde esa misma agua se consagra como el motor de una nueva era de progreso social, ambiental y económico.

jpm-am

Compártelo en tus redes:

ALMOMENTO.NET publica los artículos de opinión sin hacerles correcciones de redacción. Se reserva el derecho de rechazar los que estén mal redactados, con errores de sintaxis o faltas ortográficas.