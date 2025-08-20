Trabajan para retirar el sargazo de la unidad 1 de Punta Catalina

Sargazo en la unidad 1 de la termoeléctrica Punta Catalina

SANTO DOMINGO.- La empresa dominicana SOS Carbon, en colaboración con la Armada, desplegó un operativo para la recolección del sargazo que afectó a la planta termoeléctrica Punta Catalina, ubicada en Baní.

El presidente del Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras de Electricidad (CUED), Celso Marranzini, informó que el sargazo obstruyó los sistemas de enfriamiento de la planta, lo que obligó a sacar de operación temporalmente la unidad Uno de Punta Catalina I generando un déficit energético en momentos en que la demanda nacional alcanzaba «niveles históricos».

SOS CARBON ACTIVÓ SISTEMA DE RECOLECCIÓN



El ingeniero Andrés Bisonó León, CEO de SOS Carbon, informó que esta empresa activó su sistema de recolección marina, basado en el Littoral Collection Module (LCM), una tecnología que permite convertir embarcaciones locales en contenedores de alta capacidad, retirar el sargazo y transformarlo en productos útiles como bioestimulantes agrícolas, alimentos para animales y cosméticos.

ARMADA DOMINICANA



La Armada Dominicana brindó apoyo logístico y operativo con tres grúas, igual cantidad de embarcaciones y personal de la institución.

Trascendió que una respuesta efectiva estará en marcha bajo un plan y operación constante para evitar este tipo de situaciones.

agl-sp