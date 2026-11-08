Someterán a 13 dominicanos por agredir agentes Migración

MAO, República Dominicana.- La Dirección General de Migración (DGM) someterá a la Justicia a trece dominicanos que supuestamente agredieron a tres de sus agentes y obstaculizaron un operativo en una obra en construcción en este municipio.

Según el organismo, la acción de los imputados facilitó la huida de tres de seis haitianos indocumentados que habían sido retenidos.

Explicó que mientras el personal realizaba labores de interdicción migratoria, el grupo intervino violentamente y bloqueó el paso del camión oficial utilizando maquinaria pesada, lo que permitió la fuga de la mitad de los extranjeros retenidos.

Informó que los haitianos que permanecieron bajo custodia serán deportados en las próximas horas.

CARGOS POR VIOLENCIA Y OBSTRUCCIÓN

La DGM advirtió que los agresores «responderán ante el Ministerio Público y los tribunales por violencia y obstrucción a la autoridad».

Dijo que continuará realizando los operativos de control conforme al marco legal vigente.

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